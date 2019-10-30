不法集團設人頭公司偽開發票 詐領中獎獎金1597萬元

2019-10-30 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



財政部中區國稅局與檢警聯手查獲不法集團開立大量小額統一發票詐領中獎獎金，詐領金額高達1597萬元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 財政部中區國稅局與檢警聯手查獲不法集團開立大量小額統一發票詐領中獎獎金，詐領金額高達1597萬元。國稅局今天表示，地檢署正續行偵查中，積極清查犯罪人不法所得流向並予以扣押，以追回遭詐領的獎金。

去年國稅局與檢警機關合作查獲以載具儲存大量小額「雲端發票」詐領統一發票中獎獎金，並移送法辦，昨天又破獲不法集團設人頭公司開發票詐領發票中獎獎金的案件。

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中區國稅局表示，今年中接獲超商店員反映，常有特定人不定時持多張中獎發票到超商兌獎。

國稅局初步檢視，上述中獎發票均為某家以自動販賣機經營加水站公司所開立，平均單張發票申報銷售額1至3元不等，進一步使用「國稅管理運用稅務系統」大數據進行全面分析，發現共7家公司有相同異常情事。

透過與台灣彰化地方檢察署建構的「租稅犯罪查緝平台」聯合偵查，昨天破獲不法集團涉嫌成立7家人頭公司申請二聯式收銀機統一發票，於每期發票開獎後，偽開大量無交易事實、金額1元至50元不等的小額中獎發票。

不法集團以領取1張中獎發票獎金給予佣金40元不等代價，由車手安排領獎路線，沿路在每一給獎單位兌領1至3張發票獎金方式，分散詐領中獎獎金，涉案期間105年11月至108年10月兌領59203張中獎發票，詐領金額高達1597萬元。

中區國稅局表示，統一發票中給獎制度，為鼓勵民眾消費索取統一發票以掌握稅源之重要機制，我國已實施多年。

因偶有不肖人士利用此一美制詐、冒領發票中獎獎金，為防杜不法情事，保障守法民眾中獎權益，目前每1張中獎發票於領獎時均記錄領獎人身分資訊，且於財政部「電子發票整合服務平台」建構完整系統監控及通報機制。

因此，不論是偽開大量不實小額統一發票、以載具索取大量雲端發票、假藉社福團體名義領獎或盜用他人中獎電子發票證明聯等異常兌領統一發票中獎獎金情形，國稅局皆隨時進行查核，如查獲以不正當方法詐、冒領中獎獎金，稽徵機關除追回獎金外將依法移送地方檢察署究辦刑責。

國稅局呼籲，民眾如有偽（變）造、偽開不實發票或以不正當方法詐、冒領中獎獎金，在未經他人檢舉、稽徵機關或檢警調機關進行調查前，請儘速向所轄稽徵機關自動繳回所套取發票中獎獎金，切勿貪圖不法利益以身試法。