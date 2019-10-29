夫妻分手贍養費 其實不用贈與稅

2019-10-29 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



夫妻之間年久失修，最後選擇以離婚來結束一段關係，彼此之間在相互協議，或是訴訟確定的情況下，就可能會衍生贍養費的問題，高雄國稅局指出，假設最後協議是由先生支付太太贍養費並結束婚姻，這位先生可以不必擔心高額贍養費所產生的贈與稅問題。

高雄國稅局表示，隨著由於時代變遷，婚姻觀念也產生變化，一旦夫妻雙方兩願離婚，依離婚協議，其中一方應給付另一方財產，並不屬於贈與稅的課稅範圍，所以免予課徵贈與稅。

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官員提到，解除關係的伴侶若要主張贍養費贈與免稅，最好的情況是這筆離婚給付（贍養費）的內容，已經清楚載明於離婚協議書。

官員指出，如果離婚雙方沒有透過書面記載，而選擇其他形式給付，就要由主張的一方負擔舉證責任，要是沒有辦法證明這筆支出確切是離婚當時約定的給付，加上又被國稅局查到屬於無償移轉，就還是要課徵贈與稅。

官員提到，贍養費常常是較具有經濟條件的一方，以無償的形式支付給離婚的對象，依照《遺產及贈與稅法》第7條的規定，贈與財產的一方，通常就是贈與稅的納稅義務人。

高雄國稅局提醒，離婚的夫妻，若有約定給付另一方的財產，應該要在離婚協議書上清楚記載，一旦有離婚協議書載明事項以外的無償財產移轉，又沒辦法提出證明是離婚當時的約定，就應該主動辦理贈與稅申報，以免未來被查獲，反而給付的一方還要遭補稅受罰。