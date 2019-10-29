財長蘇建榮：資金匯回專法 已有158.7億元申請

2019-10-29 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 /台北即時報導



財政部長蘇建榮今（29）日透露，自境外資金匯回管理運用及課稅條例（境外資金匯回專法）從9月20日實施至今，已經有新台幣158.7億元的申請金額，其中已經核准79.7億元、匯回的則有將近13億元。

蘇建榮出席活動時指出，資金匯回專法立法的背景，第一部分是在全球化避稅狀況下，以及美中貿易戰的背景，導致台商擔心資金被課重稅，且造成國際投資環境很大的變化，台商開始考慮回台投資，也因此需要排除資障礙，並另立特別的租稅措施。

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蘇建榮表示，在美中貿易戰之下，全球經貿前景與國際關係形勢不明，政府因此積極推動加速投資台灣措施、解決包含五缺等影響產業發展的關鍵問題，建構友善的創業與經營環境，以吸引資金投資台灣，厚植經濟成長動能。

蘇建榮說，財政部為此打造友善的租稅環境，為建構有利經商環境重要一環，射出協助資金回台投資的「三支箭」，包括「提供稅務專屬服務 」如單一窗口，並「發布解釋令」，訂定一制性稅務認定標準，且制定「境外資金匯回專法」。

蘇建榮指出，資金匯回專法分為實質投資、25%金融投資及5%自由運用，提供包括8%到10％的優惠稅率，若是進行實質投資，還可減半為4%、5%，其中自由運用的部分，不得投資REITs、REATs。

蘇建榮透露，在提供稅務專屬服務部分，從今年1月到9月共有743件申請案，藉此管道來諮詢資金回台；而在境外資金匯回專法部分，從9月20日至10月28日期間，共有158.7億元申請金額，其中核准79.7億元、已匯回將近13億元。

蘇建榮說，希望藉由這三支箭，能協助台商因應全球經貿變化，進行佈局調整，也希望鼓勵資金回台進行實質投資，改善營利事業境外轉投資收益累積在外不分配的問題，也為國內經濟引入活水，帶動投資動能。

蘇建榮更表示，預期未來能藉由實質投資擴大台灣產業升級，也在理財、長期金融市場提供長期穩定的資金，在金融面、實質面並進，財政部心裡希望透過經濟發展推動，讓未來30到50年稅源能持續成長，因為若按照目前產業結構下去，經濟將沒動能，稅源會流失，薪資不成長，年輕人也不會有希望。