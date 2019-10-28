政策大轉彎！公司組織補習班 免課營業稅

2019-10-28 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



財政部今（28）日發布最新解釋令，經教育部依法核准設立的公司組織補習班，所收取的補習費收入免徵營業稅，並同時修正2017年解釋令，回溯至2018年元旦適用。

女作家之死，使補習班「狼師」問題受到關注，教育部、財政部當年因應外界輿論，在2017年發布解釋令，針對未立案及公司組織的補習班，所收取的補習費課徵5%營業稅，但個人補習班則不課營業稅。

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財政部當年表示，依法學校、幼稚園與其他教育文化機構提供的教育勞務，免徵營業稅，但成立公司組織的大型補習班，是以營利為目的，脫離教育範疇，因此要課營業稅。

不過解釋令一出，除了業者強烈反彈，專家也認為，個人名義、公司名義設立的補習班，所須負擔的稅負卻不同，可能造成不公平競爭，且營業稅是消費稅，恐轉嫁到補習費，財政部最後決定暫緩實施。

財政部後續詢問教育部意見後，基於課稅一致性、公平性等原則，重新修正做法，並於今日正式發布解釋令，針對教育部核准設立辦理的公司組織補習班，所收取的補習費收入免徵營業稅。

至於未立案補習班，仍須依規定課徵5%營業稅。官員表示，教育部希望補習班都能夠盡量立案納管，以達公安標準並減少消費糾紛，因此從嚴處理，需課徵營業稅，但只要未立案補習班登記立案，就可免徵營業稅。