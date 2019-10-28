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套房月租轉日租 房屋稅恐二倍翻

2019-10-28 17:39經濟日報 記者程士華／即時報導

台中市政府地方稅務局表示，房東經營日租、旅館等經營形式，相較於一般出租給住家使用的房屋相比，將會面臨更高的稅率，必須按營業用稅率課徵房屋稅

官員表示，房屋稅是依房屋實際使用的情形按月課徵，一般房東將房屋出租後，若承租人作住家使用，雖然不適用最低的自住稅率，但仍享住家用稅率，以台中市為例，就是適用1.5%稅率。

然而若是經營旅館及日租套房，適用稅率就會不同，官員指出，營業人以日或週為基礎，提供客房服務或渡假住宿服務等，就會被視為短期住宿服務業，這類屋主提供服務的房屋，無論是自有或承租，都應當按營業用稅率課徵房屋稅，像台中市就要以3%稅率課徵房屋稅。

官員表示，租賃公司或一般公司出租房產，與旅館業利用房屋供旅客住宿，二者的營業性質不同，稽徵機關對於普通出租的情況，是依據房屋承租人的實際使用情形，核定適用的稅率，若是房客租下來作營業使用，也同樣適用營業用稅率。

台中市政府地方稅務局提醒，房屋若變更使用情形，納稅義務人應自變更日起30日內，向房屋所在地稅捐稽徵機關申報變更，如逾期未申報而漏稅，不只應補繳應納稅額外，還會按所漏稅額，處以二倍以下罰鍰。

房屋稅房東
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