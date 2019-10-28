中光電董事會決議出售湖口不動產 估處分利益逾1.1億元
2019-10-28 17:30
經濟日報 記者李珣瑛
／即時報導
中光電（5371）董事會今（28）日決議，有效運用集團廠辦資源，發揮營運管理綜效，將位於新竹縣湖口鄉的土地及建物出售予台灣揚昕公司，預計處分利益為1億1,675萬7,000元。
中光電公告表示，位於新竹縣湖口鄉建興段建興小段共兩筆（地號90、91號），面積共2,862平方公尺（約為865.755坪），及新竹縣湖口鄉文化路五號的建物，面積共4,440.14平方公尺（約為1,343.1424坪）， 以
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
1億6,911萬8,000元（不含營業稅）售予間接持股100%的子公司—台灣揚昕股份有限公司。
中光電公告，所出售的建物為中光電公司自建，土地係由法拍取得（所有人為家好興業股份有限公司），取得成本為2,390萬元，中光電於民國83年7月29完成土地移轉登記。
預計處分利益1億1,675萬7,000元，合併財報的處分利益將遞延至關係人出售予非關係人時，認列損益。
留言