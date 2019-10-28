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中光電董事會決議出售湖口不動產 估處分利益逾1.1億元

2019-10-28 17:30經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

中光電（5371）董事會今（28）日決議，有效運用集團廠辦資源，發揮營運管理綜效，將位於新竹縣湖口鄉的土地及建物出售予台灣揚昕公司，預計處分利益為1億1,675萬7,000元。

中光電公告表示，位於新竹縣湖口鄉建興段建興小段共兩筆（地號90、91號），面積共2,862平方公尺（約為865.755坪），及新竹縣湖口鄉文化路五號的建物，面積共4,440.14平方公尺（約為1,343.1424坪）， 以

1億6,911萬8,000元（不含營業稅）售予間接持股100%的子公司—台灣揚昕股份有限公司。

中光電公告，所出售的建物為中光電公司自建，土地係由法拍取得（所有人為家好興業股份有限公司），取得成本為2,390萬元，中光電於民國83年7月29完成土地移轉登記。

預計處分利益1億1,675萬7,000元，合併財報的處分利益將遞延至關係人出售予非關係人時，認列損益。

中光電財報
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