親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

境外資金專法匯回案件 申請金額破百億達158億元

2019-10-28 11:46經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

外資金匯回專法上路兩個多月以來，財政部長蘇建榮今（28）日指出，統計至25日，目前已有41案申請，申請金額已突破百億達158億元，其中33案核准，核准金額近80億元。

目前已匯回金額約12.9億元，已扣繳稅額1.02億元。

財政部賦稅署統計，截至10月25日止，共41案申請，不過有一案匯回申請案件，超過期限未匯回，申請金額約數千萬。

依規定，個人及營利事業應在稽徵機關核准文書發文日起算一個月內，向受理銀行辦理外匯存款專戶開戶，及將境外資金或境外轉投資收益匯回存入該專戶，每一核准文書應個別開立專戶；若未能於期限內匯回存入者，應於期限屆滿前向稽徵機關申請展延一次，展延期間以一個月為限。

財政部部長蘇建榮。記者林伯東／攝影
財政部部長蘇建榮。記者林伯東／攝影
分享

財政部外資
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

營業車享優稅 限運輸業

2019-10-27 22:12

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

新聞中的法律／專家證人制度的兩點建議

2019-10-27 22:12

商業事件審理法進入實質審理 修法聚焦進入門檻

2019-10-27 21:52

併用產創條例兩優惠 省稅效果達10%

2019-10-27 14:47

盜領發票下場慘 獎金追回被告還遭檢調調查

2019-10-26 11:29

名家觀點／平台經濟崛起 稅制要跟上

2019-10-25 02:19

遺贈股票抵繳 須檢附證明

2019-10-24 23:00

林口新創園廠商 享15%抵減

2019-10-24 23:00

漏列業外所得 報備更正免罰

2019-10-24 23:00
看更多

熱門文章

想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

併用產創條例兩優惠 省稅效果達10%

2019-10-27 14:47

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

錢線人物／盛群老總高國棟 做差異化迎戰去美化

2019-10-27 13:10

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

商業事件審理法進入實質審理 修法聚焦進入門檻

2019-10-27 21:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top