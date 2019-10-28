境外資金專法匯回案件 申請金額破百億達158億元
2019-10-28 11:46
經濟日報 記者翁至威
／台北即時報導
境外資金匯回專法上路兩個多月以來，財政部長蘇建榮今（28）日指出，統計至25日，目前已有41案申請，申請金額已突破百億達158億元，其中33案核准，核准金額近80億元。
目前已匯回金額約12.9億元，已扣繳稅額1.02億元。
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財政部賦稅署統計，截至10月25日止，共41案申請，不過有一案匯回申請案件，超過期限未匯回，申請金額約數千萬。
依規定，個人及營利事業應在稽徵機關核准文書發文日起算一個月內，向受理銀行辦理外匯存款專戶開戶，及將境外資金或境外轉投資收益匯回存入該專戶，每一核准文書應個別開立專戶；若未能於期限內匯回存入者，應於期限屆滿前向稽徵機關申請展延一次，展延期間以一個月為限。
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