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無實體股票抵繳遺產稅 須附集保證明

2019-10-24 16:25經濟日報 記者翁至威／即時報導

去年《公司法》修法放寬非公開發行公司可發行「無實體股票」，配合這項修法，財政部修正相關規定，遺贈稅案件中，在辦理財產審查及抵繳時，若所遺贈財產為無實體股票，必須檢附證券集中保管帳簿餘額證明。

公司法大規模翻修，並於去年11月正式上路，其中公司法第161-2條，考量到有價證券無實體化已是國際趨勢，因此將可免印製股票的公司由公開發行公司擴大到非公發公司。

財政部近日修正「債權股份出資額骨董藝術品等審查及抵繳注意事項」，重點在於配合公司法修法，將股份抵繳遺產稅應檢附文件訂定清楚，以利徵納雙方遵循。

財政部官員表示，注意事項中新增未印製股票者，須檢附證券集中保管帳簿餘額證明。

至於發行股票公司若已印製股票，則是依現行規定檢附股票影本，並參照公司法規定辦理，例如，股票若由股票持有人背書轉讓，應將受讓人姓名記載於股票。

此外官員表示，在辦理股份抵繳遺產稅時，若是未發行股票公司，則須檢附股份餘額證明；若公開發行股票公司依公司法第157條規定發行的特別股，則須檢附公司章程，確認特別股無轉讓限制。

公司法遺產稅財政部
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