四類大型車退稅案 把握12月16日前申請

2019-10-22 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／即時報導



南區國稅局表示，大型車退稅優惠今年修法，退稅金額加碼至最高40萬元，並延長申請期限至2022年，不過有四類案件必須把握時限，包括各類加碼退稅案、過去逾期案等，最晚必須在今年12月16日之前提出申請。

立法院今年修正通過《貨物稅條例》第12條之6，只要報廢符合規定的大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車、大型特種車，並購買前述車輛新車且完成新領牌照登記，可申請退還新車貨物稅，退稅亦從過去5萬元，大幅提高上限到40萬元，優惠將持續至2022年12月31日。

官員指出，新版退稅優惠於今年6月15日正式生效上路，由於退稅金額加碼，而產生前後法規適用的過渡問題，特別針對四類在2017年8月18日起至2019年6月14日止已經完成車輛汰舊換新的個案，重新申請退稅的期限，應從修法施行日的隔天起算六個月，因此申請退稅期限即將在12月15日屆滿，當天遇星期日而順延至12月16日。

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第一類應注意的案件，是過去曾經符合退稅條件，但是卻超出規定期限才提出申請的退稅案件，過去曾被國稅局或海關駁回的案件，官員表示，由於修法後追溯適用，因此過去被駁回的舊案，仍可以在今年12月16日前提出申請。

第二類要注意退稅時限的案件，就是在2017年8月18日起至2019年6月14日之間符合條件的車輛，但至今仍尚未申請退稅的案件，也同樣因新法追溯適用，因而可以重新提出申請。

第三類則是過去已經申請退稅5萬元，但尚未經國稅局或海關核定的案件，官員表示，由於新版法規有加碼退稅金額，最高可以退還40萬元，因此這類案件可以再申請退還超過5萬元的差額。

第四類應注意時限的案件，則是已經由國稅局或海關核准退還5萬元貨物稅的案例，也同樣可以申請退還適用新法之後的退稅差額。