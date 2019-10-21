外送平台是否有繳稅？ 賦稅署：都有掌握

2019-10-21 13:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



美食外送平台繳稅情形受到關注。 聯合報系資料照 分享 facebook 美食外送平台繳稅情形受到關注，財政部長蘇建榮今（21）日在立法院財政委員會表示，經賦稅署了解，目前知名的外送平台都有依規定辦理，有兩種情形，第一種像foodpanda有在台灣落地，已依規定開發票；第二種像Uber Eats是境外電商，也已辦理稅籍登記，年底前會開發票。

賦稅署署長李慶華表示，目前初步了解，大型外送平台都有依規定辦理。目前共有兩種情形，第一種是在台灣有落地的外送平台，例如foodpanda，已設立稅籍並開發。

李慶華說，以foodpanda為例，有兩種方式，看他與店家契約怎麼訂，可能是餐費與外送費合開一張，消費者拿到一張發票；或分別開，消費者就會拿到兩張發票。

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另外一種是境外電商，例如Uber Eats，財政部要求所有境外電商今年起必須開始開立雲端發票，明年若不開發票就會開罰。目前據賦稅署了解，Uber Eats預計年底就會開發票。

民進黨立委吳秉叡說，除了檯面上幾家大型外送平台業者之外，如果沒有營業登記的，是否就無法課到稅？李慶華說，賦稅署會請國稅局去了解外送平台實際狀況，但幾家大型電商平台基本上賦稅署都有在掌握。