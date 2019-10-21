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黃國昌質疑不打房 財長回嗆：打房不是只有你能講

2019-10-21 12:40經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

時代力量立委黃國昌今（21）在立法院財政委員會質詢囤房稅相關議題，質疑政府不重視年輕人，未推出政策抑制房價，財政部長蘇建榮罕見動怒，回嗆黃國昌，「打房不是只有你能講！」強調政府施政必須要考量地方政府、因地制宜。

民進黨立委江永昌則呼籲財政部對「空屋稅」表態，針對實際上並未使用，但卻空在那裡，有炒房疑慮的空屋，課較重的稅負。

黃國昌表示，行政院決定廢除印花稅，全部22縣市地方政府都表示反對，但中央還是繼續做。

黃國昌以國外案例來看，新加坡印花稅的政策目的是為了抑制炒房炒地，不僅賣方要課印花稅，買方也要課，但台灣政府面對高房價，卻沒有相應措施。

蘇建榮回應，新加坡的印花稅是交易稅，但台灣的印花稅屬於憑證稅，不能畫為等號。蘇並強調，政府推出房地合一課徵所得稅，就是抑制外資炒房，對短期炒房從重課稅，稅率最高45%，自2016年實施以來，房價上漲「相對緩和」。

不過黃國昌痛批，房價僅「相對緩和」，並未下降，「對得起年輕人嗎？」蘇建榮則回嗆，「打房不是只有你能講！」強調政府政策要整體考量，也要考量地方政府個別狀況。

黃國昌提出囤房稅累進稅率修法，蘇建榮表示必須因地制宜，例如中南部縣市自住比例非常高，若修法一概適用，會有問題。

江永昌則指出，針對房屋稅議題，目前有兩大討論方向，第一，擁有一定數量以上房屋，不管其使用與否，加重其持有稅，也就是「囤房稅」概念；第二，則是針對「不使用」的房屋，才課「空屋稅」。

江永昌表示，第二種情況較為緩和，也可讓完全未使用的空屋釋出，增加供給，從供需角度來抑制房價。

不過蘇建榮對此表示，如何認定「空屋」將會是問題，對於地方政府而言稽徵成本會大增，仍需整體考量。

黃國昌印花稅房價
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