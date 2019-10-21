黃國昌批打囤房卻步 財長不滿：不是只有你能喊
立委黃國昌今天在立法院財委會質詢財政部長蘇建榮，痛批財政部對廢除印花稅態度強硬草率，卻對課囤房稅卻步不前，對攸關台灣經濟發展，造成低薪高房價的囤房及外資炒房問題無作為。引發蘇建榮不滿回嗆「抑制囤房，不是只有你能喊」。
黃國昌表示，地方政府無一贊成廢印花稅，中央執意要廢，顯示中央在做決策時有其高度，地方政府的意見是參考用，只是納入政策考量之一，不是絕對要考量，中央要做還是要做。
他質疑，房價所得比高，這麼多年輕人買不起房子，遭愈高房價的痛苦，政府都沒聽到，但大老闆一句話說要廢印花稅，中央就要配合廢稅，很有魄力。
黃國昌問，印花稅廢稅受益大戶是誰？繳稅大戶有哪些類型？蘇建榮表示，沒有大小戶的問題，沒有金額統計。黃國昌開砲，財政部推動重要政策，難道對於稅收是從哪裡來，對租稅正義的影響等，都不用統計、不需要分析嗎？
「開什麼玩笑！」黃國昌批評，財政部在推動租稅改革上不應有此態度及表現，沒有統計繳稅大戶及受益類型，只是把一般消費者拖出來背書，說中發票不用繳印花稅，一萬元可少角40元，為了廢稅而廢稅。
黃國昌表示，台北市收到的印花稅幾乎占全國稅收的一半，依據台北市印花稅的繳稅分析，金融業占30.8％、保險業19.9％，營建業是18.8％，前三大就占七成，是受益大戶，財政部說沒統計是糊弄全民。
黃國昌指出，印花稅是新加坡抑制炒房的工具之一，除賣方之外，新加坡對買方也課印花稅，外資稅率比較高，財政部官員也曾研究新加坡的印花稅如何達到抑制外資炒房的效果。他質疑財政部只想廢稅，沒有顧及印花稅也是一項抑制炒房的租稅工具。
蘇建榮表示，金融、保險、營建業不等同就是富人，印花稅會轉嫁，平常人銀錢收據也要貼印花稅，不是有錢人才要繳。新加坡的印花稅是交易稅，台灣印花稅是憑證稅，兩者不同。我們抑制外資炒房有不同的政策工具，例如房地合一稅，外資炒房稅率最高45％。
黃國昌問，實施房地合一稅後成效如何？蘇建榮回應，房價上漲有相對緩和。黃國昌痛罵「房價有降嗎？政府對得起年輕人嗎？」。
向來溫和的蘇建榮回嗆黃國昌「抑制囤房，不是只有你能喊、不是只有你能講」，政府有相關措施及政策考量。課囤房稅要考慮地方政府因地制宜的問題，若課囤房稅降自住房屋稅，中南部自住的比率高，會影響地方的稅收。
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