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他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

美食外送注意了 財政部將全面追查外送平台

2019-10-21 11:13經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

財政部賦稅署今天表示，除了幾家大型外送平台之外，將全面了解外送平台狀況。聯合報系...
財政部賦稅署今天表示，除了幾家大型外送平台之外，將全面了解外送平台狀況。聯合報系資料照
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美食外送產業發達，發票怎麼開？政府如何課稅？財政部賦稅署今天表示，除了幾家大型外送平台之外，將全面了解外送平台狀況。

立委吳秉叡在立法院財委會問，美食外送業者在網路上接受預約送餐，如何掌握他們的收入？這樣要課營業稅嗎？財政部長蘇建榮表示，業者透過平台有稅籍登記，例如foodpanda在台灣的公司有營業登記，應繳營業稅和所得稅，而且foodpanda有開發票。

賦稅署長李慶華說，外送業者要開手續費發票，所以消費者會拿到兩張發票 ，一張是餐飲的發票，一張是外送業者的手續費發票。

李慶華說，賦稅署有特別去了解foodpanda等外送業者，餐廳的部分單獨開餐費發票，另外還有外送費用發票，所以消費者會拿到兩張發票。

吳秉叡說，除了檯面上幾家大型外送平台業者之外，如果沒有營業登記的，就沒辦法課到稅嗎？李慶華說，賦稅署會請國稅局去了解外送平台實際狀況，但幾家大型電商平台基本上賦稅署都有在掌握。

吳秉叡說，眼見1111光棍節就快要來臨，每年光棍節對岸的淘寶網總宣稱能賣到數千億元，台灣到底能收到多少營業稅？蘇建榮表示，淘寶網沒有在台灣做電商登記，進口的營業稅和貨物稅由海關代徵，但營業稅部分目前有2000元免稅額。

吳秉叡表示，財政部如果無法掌握電商金流狀況，只怕業者會賣1萬元報2000元，以高報低，讓財政部根本課不到稅，他建議網路交易時代，商業模式改變，無論是什麼pay，財政部要確切掌握網路交易的金流，不然以高報低沒有課到稅，還打擊到台灣製造業。

蘇建榮表示，金流的部分未來財政部會去跟金管會了解。

財政部營業稅吳秉叡foodpanda
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