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明年稅收預算編列較保守 財長點出兩大原因

2019-10-21 09:51經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

財政部部長蘇建榮。記者林伯東／攝影
財政部部長蘇建榮。記者林伯東／攝影
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財政部今（21）日赴立法院財政委員會報告歲入預算，針對稅課收入預算數編列較去年保守，財政部長蘇建榮指出兩大原因，第一是去年基期較高，第二是因應國際、國內經濟變化，整體而言編列稅課收入的預算數成長率比較沒有那麼高。

從各稅目來看，蘇建榮指出，證券交易稅相對從較保守估計，受到國際經濟影響較大；而所得稅方面，基本上所得稅優化方案後，綜合所得稅調高四大扣除額、營所稅稅率提高等，整體來看還是有成長。

蘇建榮表示，雖然所得稅優化方案調高四大扣除額，今年也有名模條款、長照扣除額上路，但薪資成長、上市公司股利發放等因素挹注所得稅，稅基的擴大相對可彌補稅損，綜合來看還是會成長。

至於貨物稅方面編列預算數減少，蘇建榮說，與大貨車、節能家電等減稅措施有關。

蘇建榮表示，明年預算平衡，稅收達到預算數目標的話，預算執行應該沒問題。

舉債方面，蘇建榮表示，由於總預算平衡，就沒有舉債，不過為了還本，還是有「舉新還舊」的部分，另外特別預算中還有1,100多億的舉債額度，加起來明年中央舉債規模大概2,000多億出頭，整體來看債市規模還是會擴大。

所得稅財政部貨物稅
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