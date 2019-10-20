減稅政策影響 明年稅收預算增幅不到2%

2019-10-20 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



財政部編列明年稅收預算數近1.68兆元，較今年度預算成長約1.97%，在減稅效應及股市動能萎縮影響下，增幅不如去年的3.5%，財政部對於稅收預算編列顯得較為保守。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院財政委員會明（21）日將審查財政部及所屬明年度歲入預算，財政部編列明年稅收預算數近1.68兆元，較今年度預算成長約1.97%，在減稅效應及股市動能萎縮影響下，增幅不如去年的3.5%，財政部對於稅收預算編列顯得較為保守。

依財政部書面報告指出，十大稅目中，關稅、貨物稅、證券交易稅、期貨交易稅、菸酒稅預算數都減少；營利事業所得稅、綜合所得稅、遺產及贈與稅、營業稅則增加；特種貨物及勞務稅（俗稱奢侈稅）則持平。

財政部指出，所主管的2020年歲入預算共編列約1.75兆元，較2019年預算數增加約3.29%。其中又以稅課收入為大宗，共編列1.68兆元，年增1.97%，相較於去年編列預算時的增幅3.5%，明顯較為收斂，據了解主要原因在於減稅政策，多少限縮稅收成長空間。

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以關稅來看，由於台紐經濟合作協定、WTO資訊科技協定等擴大關稅減讓，以及海關進口稅則調降日本山藥、清酒等關稅影響，明年預算數略減0.22%。

而貨物稅減稅一波又一波，從既有的中古車汰舊換新政策，到今年新增的購買節能家電退稅小確幸、柴油大貨車減徵貨物稅再加碼等，再加上明年可望推出的機車貨物稅優惠，都將影響貨物稅收，今年貨物稅要達到預算目標已有難度，因此財政部在編列明年預算數時也不敢多編，貨物稅預算數較上年度減1.56%。

證交稅、期交稅分別減5.69%、16.34%，由於今年以來股市表現疲軟，影響證交稅收表現，此外期貨交易容易受政治、經濟、國際情勢等影響，明年又是選舉年，且美中貿易戰未歇等多重影響下，財政部在稅收預估上保守得多。

預算數呈現上揚的營所稅深受稅改影響，營所稅稅率調高以及未分配盈餘稅率調降交互作用下，仍有5.31%成長率；綜所稅方面，雖受名模條款、長照扣除額上路影響，但房市回溫下，房地合一稅課徵所得稅有所挹注，整體預算數估增2.8%。

財政部表示，稅課收入的編列是參酌各稅目特性、近年稅收情形、稅法修正及經濟成長率等多項因素估算，以滿足施政需求。