子女結婚 最高1280萬元贈與免稅

2019-10-20 15:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



父母在子女婚嫁時贈與的現金或財物，可享受每人100萬元贈與稅免稅額，若再加上每人每年220萬元贈與免稅，雙方父母4人合計可享1280萬元免稅額。示意圖／ingimage 分享 facebook

年底結婚旺季將來臨，除了喜事臨門也是節稅時機。國稅局表示，父母在子女婚嫁時贈與的現金或財物，可享受每人100萬元贈與稅免稅額，若再加上每人每年220萬元贈與免稅，雙方父母四人合計可享有1,280萬元免稅額。

財政部中區國稅局表示，父母如果資金寬裕，每年除了220萬元贈與稅免稅額外，也可在子女婚嫁時各自贈與100萬元，無論贈與現金或財物，只要在100萬元內都可免稅。

國稅局舉例，陳先生與王小姐結婚，陳先生的爸媽分別可贈與他各320萬元，王小姐的爸媽也可分別贈予320萬元給她，夫婦從雙方父母贈與所得共1280萬元，都可免徵贈與稅。

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國稅局表示，婚嫁贈與時點的認定，是以子女登記結婚前後六個月內的贈與，都可認定為婚嫁贈與。父母如因為全年贈與超過免稅額度，而須辦理贈與稅申報時，記得提供贈與契約書、贈與人及受贈人雙方身分資料及子女結婚登記相關證明，來主張合法節稅。

會計師則表示，立法院已三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，如果是同性伴侶結婚，也可一概適用前述規定，達到合法節稅效果。