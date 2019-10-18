境外電商納稅二年半 貢獻稅收近百億

2019-10-18 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



台北國稅局今（18）受訪指出，Google、Apple等透過網路服務獲利的境外電商，自從2017年中納入稅法管制以來，在營業稅、營利事業所得稅等稅收上，二年半之間已貢獻98.31億元稅收，逼近百億規模。

官員表示，目前全台共有123家境外電商已進行稅籍登記，從2017年5月1日統計至今，境外電商所繳納的營業稅收合計為82.25億元，其中有27.94億元屬於今年前四期報繳的營業稅。

至於營所稅的部分，官員指出，境外電商在2017年共繳納7.08億元，2018年貢獻8.98億元。近二年半期間營業稅與營所稅合計貢獻國庫共98.31億元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

官員表示，由於營所稅是隔年結算申報，因此2019年稅收狀況應端看明年5月申報結果。官員表示，營業稅屬於消費稅，營所稅則是要看當年的所得狀況，並非所有業者都有應納稅額。

不同於必須開立發票的境內業者，對於境外電商開立發票的規範，目前仍在輔導階段，官員指出，現行針對境外電商都是採自動報繳制，各個電商平台業者自行統計銷售額，每期自行報繳營業稅。

官員表示，境外電商於2020年1月1日起若未依法開立發票，國稅局就會依據《加值型及非加值型營業稅法》第48條及第52條，還有《稅捐稽徵法》第44條的相關罰則，若干罰則當中從重進行裁罰。