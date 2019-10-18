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《小丑》：這個吃人社會，就是精神疾病製造商

境外電商納稅二年半 貢獻稅收近百億

2019-10-18 18:35經濟日報 記者程士華／台北即時報導

台北國稅局今（18）受訪指出，Google、Apple等透過網路服務獲利的境外電商，自從2017年中納入稅法管制以來，在營業稅、營利事業所得稅等稅收上，二年半之間已貢獻98.31億元稅收，逼近百億規模。

官員表示，目前全台共有123家境外電商已進行稅籍登記，從2017年5月1日統計至今，境外電商所繳納的營業稅收合計為82.25億元，其中有27.94億元屬於今年前四期報繳的營業稅。

至於營所稅的部分，官員指出，境外電商在2017年共繳納7.08億元，2018年貢獻8.98億元。近二年半期間營業稅與營所稅合計貢獻國庫共98.31億元。

官員表示，由於營所稅是隔年結算申報，因此2019年稅收狀況應端看明年5月申報結果。官員表示，營業稅屬於消費稅，營所稅則是要看當年的所得狀況，並非所有業者都有應納稅額。

不同於必須開立發票的境內業者，對於境外電商開立發票的規範，目前仍在輔導階段，官員指出，現行針對境外電商都是採自動報繳制，各個電商平台業者自行統計銷售額，每期自行報繳營業稅。

官員表示，境外電商於2020年1月1日起若未依法開立發票，國稅局就會依據《加值型及非加值型營業稅法》第48條及第52條，還有《稅捐稽徵法》第44條的相關罰則，若干罰則當中從重進行裁罰。

電商營業稅營所稅
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