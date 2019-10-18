七間境外電商今年底 陸續導入電子發票系統

2019-10-18 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



境外電商在台服務並收費，開立發票輔導期即將於今年截止，財政部今（18）日透露，包括Apple、Netflix、Uber等跨國大型業者在內，共有七間境外電商即將會於今年底、明年初正式導入電子發票系統。

具一定規模的境外電商，提供影音或是電玩等服霧，從明年起若未開立發票將挨罰，然而全台123家設有稅籍登記的境外電商當中，僅有Google、Sony、UpToDate、Various Inc、Digital River GmbH等五間業者正式導入發票系統。

對於其餘業者導入系統進度，財政部財政資訊中心指出，目前已掌握最新七間境外電商業者，包括Apple、Expedia、Cleverbridge、eBay、Netflix、Uber、Uber Eats等，皆已和國內加值服務中心業者完成簽約，取得發票資訊服務。

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官員表示，七間大型業者和加值服務中心簽約後，可以期待近期就能導入電子發票系統，最快可以於11-12月期導入，最慢則是明年會開始開立電子發票。

官員表示，以Apple和Netflix為例，未來消費者向這二家業者購買影視服務時，付費之後就能取得業者開立的電子發票，會以雲端形式存進個人載具當中。