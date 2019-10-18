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降房屋稅拚選舉？柯文哲：政策早就討論很久

2019-10-18 12:41聯合報 記者楊正海／台北即時報導

為保障單一且自住戶的權益，台北市長柯文哲有意調整房屋稅率，確定從明年開始，要將台北市單一且自住房屋實質稅率從現行的1%，調降為0.6％，並規劃只要是自住用、全國3戶以內，稅率為1.2％；2戶以上非自住，則是每戶稅率2.4，3戶以上，每戶3.6％，也建議中央修法，欲將第六戶以上調高到4.8%。但外界質疑，調高6戶為4.8%，還是會轉嫁在租屋者身上。

對此，台北市長柯文哲上午受訪指出，台灣的空屋問題，或是房屋的持有成本的確太低，這是一個很大的問題，這還是要解決，至於房東要轉嫁給租屋者，他倒覺得，因為房屋持有戶數越多，稅率會越高，當時是想，如果拿出來做公益出租，比方說包租代管，市府可以讓房東適用單一且自住，最低稅率0.6%，設計上是這樣。

柯文哲也說，不過是不是真的可以達到這目的？比如說營業稅是3%，現在超過3%時，有人為了躲避稅收，就虛設一個公司，反正這公司不營業，虛設一個公司在那，至少稅率是3%，去躲避更高的稅率。所以老實講，方向是確定，但是實際要怎麼執行，技術上真的要想一想。

媒體追問，這表示無法保證房租不會高？柯文哲說，台灣還是自由市場，有政策引導，但是也不像說極權國家直接就設定房租，這是自由經濟麻煩的地方，看明明空屋很多，租金降得也不多，最主要原因還是空屋持有成本太低。

至於外界質疑這是選舉前釋利多？柯文哲說，台灣每隔2年都有選舉，這政策是早就討論很久。柯說，市府11月要召開不動產評價委員會，要決定明年的稅收，所以是剛好3年一次的地價稅要開不動產評估，剛好時間到了，他是覺得該做就做，不見得每一件事都跟選舉有關。

台北市長柯文哲上午參加市府節能季活動。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午參加市府節能季活動。記者楊正海/攝影
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柯文哲
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