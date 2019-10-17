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北市擬降單一自住房屋稅至0.6% 新北市不跟進

2019-10-17 19:38經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

台北市府打算從明年開始，將單一且自住房屋實質稅率從現行的1%，調降為0.6％。 ...
台北市府打算從明年開始，將單一且自住房屋實質稅率從現行的1%，調降為0.6％。 圖／聯合報系資料照片
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台北市府打算從明年開始，將單一且自住房屋實質稅率從現行的1%，調降為0.6％。對此，新北市府今（17）表示，當前正值重大建設支出的高峰期間，包括捷運、排水等基礎建設，財政吃緊，若單一自住稅率降至0.6％，每年稅收將少10億元以上，無法負荷。

新北市政府稅捐稽徵處長黃育民認為，每個縣市的條件不同，相對而言，台北市的財政狀況較其他縣市健全，大規模的捷運或排水等建設已完備，且單一自住的戶數較少，因此，台北市府有條件、有能力降低稅率。

黃育民指出，新北市預估自2020年起，每年光是在捷運建設就動輒150億元，且捷運建設至少會到2030年，財政吃緊之下，目前沒有規劃降低單一自住的房屋稅

目前新北市單一且自住房屋稅為1.2%，經估算，若與台北市同步調降為0.6％，則新北市每年財政稅收將減少超過10億元。稅收減少後，恐怕還需要舉債因應市政建設，此舉反而是將財政困難延遲給後人承擔，因此新北市不打算降低稅率。

不過，黃育民說，新北市府對於囤房稅的態度支持，也會尊重中央修法，但希望將現行全國歸戶改為縣市歸戶制度，並調降自住戶數。

至於「房地合一」課徵不動產持有稅。黃育民表示，原則上並不反對，但應該先研擬出公平、合理的稅負方案。若是民眾能夠負擔、社會可接受，且維持地方財稅穩定的情況，新北市府願意支持。

捷運房屋稅
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