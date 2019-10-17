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如何把名下房產轉給子女？超過五成民眾選這個方式

2019-10-17 19:38經濟日報 記者黃阡阡／台北即時報導

中信房屋日前進行網路調查顯示，若想把名下房產轉給晚輩，有51.5%的欲採取「贈與...
中信房屋日前進行網路調查顯示，若想把名下房產轉給晚輩，有51.5%的欲採取「贈與」的方式將移轉，29.6%會選擇讓晚輩自然「繼承」，18.3%會採用買賣方式移轉給子女。圖／ingimage
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中信房屋日前進行網路調查顯示，若想把名下房產轉給晚輩，有51.5%的欲採取「贈與」的方式將移轉，29.6%會選擇讓晚輩自然「繼承」，18.3%會採用買賣方式移轉給子女。中信房屋總經理張世宗認為，不動產傳承子女以何種方式移轉並無最佳模式，最主要應考量稅務層面的優勢差異，想要有效節稅，應先了解有哪些稅目後再精算而定。

張世宗指出，以贈與方式移轉不動予晚輩，最主要的特色在於所贈與的不動產價值並非以市價認定，而是以較低的土地公告現值和房屋評定現值為稅基。負擔的稅目除有贈與稅外，還有契稅、土地增值稅和不動產贈與契約書須貼用的印花稅票。

至於讓子女以自然繼承遺產的方式取得不動產，其特色除了房屋是以評定現值來認定之外，還有1200萬元免稅額，喪葬費與配偶、父母、直系血親卑親屬也都有扣除額，且除了遺產稅外，其他土地增值稅、契稅則無須課徵。

不過需留意的是遺產稅需同時將其他非不動產遺產一併考量，若遺產淨額5,000萬元以下者，課徵稅率10%；超過5,000萬元至1億元者，課徵稅率15%；超過1億元者，課徵稅率20%。

而讓子女以二親等以內親屬間財產買賣的方式移轉不動產，特色在於父母可利用每年各贈與220萬元的方式，逐年以現金贈與子女，並有確實的資金流向，之後子女再以贈與的現金買入父母名下不動產，相關稅賦則按一般不動產買賣規定辦理。

張世宗指出，實務上不動產傳承晚輩一般仍以繼承方式居多，不過近年將不動產預先贈與給子女的確有增多的現象，且中南部地區似乎更偏好以贈與的方式移轉給子女。

由於牽涉資產規模不同，因此考量不動產以何種方式移轉給子女，張世宗認為，應先顧及晚輩日後可能出售的時間點，將房地合一稅同時納入試算，相關稅賦負擔能力也應預先精算，這樣才能發揮利益最大化的節稅效益。

遺產稅中信贈與稅
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