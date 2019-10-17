北市提囤房稅累進稅率 財部：地方可從稅基著手

2019-10-17 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



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台北市政府建議修改房屋稅條例，財政部對此表示尊重，但各地方政府需求不一，若統一修法調整稅率，茲事體大，若要修法仍待共識，目前並無修法規畫，但地方政府若有需求，仍可從稅基著手，在現有體制下達到政策目的。

官員表示，稅額是稅基乘以稅率，也就是說，若要降稅或增稅，一是從稅基著手，二是調整稅率。若要調整稅率必須修法，但在不修法狀況下，地方政府也能從稅基下手。

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舉例而言，台北市政府明年打算將單一自住房屋稅降至0.6%，就是透過調整稅基，計算出房屋現值後再打折，讓房屋稅實質稅率調降。

官員表示，過去有民眾在提點子平台上提案建議課徵空屋稅，財政部在研議過程中就有學者建議中央修法建立囤房稅，不過各縣市政府情況不同，都會區、非都會區房屋使用型態也不同，例如有些縣市房價高，有些縣市則希望拚經濟，需求不同，中央都必須尊重。

雖財政部沒有修法規畫，不過目前時代力量立委黃國昌已提案，官員表示，會視立法院排案進度蒐集意見，各界意見都會納入考量。

黃國昌的提案與北市府建議方案，邏輯上都是希望建立囤房稅制度，並採累進稅率，不過細節各有不同。黃國昌提案要求將僅持有一戶自住房屋稅率由現行1.2%降到1%，兩戶到三戶維持現行1.2%，第四戶以上非自住房屋採累進稅率，最高稅率10%。

北市府則建議第一戶維持1.2%，第二戶、第三戶調升為1.5%至2.4%，第四戶、第五戶為2.4%到3.6%，第六戶以上內部初步版本為4.8%。