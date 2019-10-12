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9月後中5000元以下電腦型彩券 等12月再兌獎可免稅

2019-10-12 17:35聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

目前彩券中獎2000元以上應扣取20%所得稅，12月1日起免稅門檻將提高到500...
目前彩券中獎2000元以上應扣取20%所得稅，12月1日起免稅門檻將提高到5000元。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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公益彩券中獎獎金免稅門檻從12月1日起提高到5000元，許多民眾打算等到12月1日以後再兌獎，但可要特別留意彩券的兌獎期限，以大樂透、威力彩等電腦型彩券，兌獎期限是各期彩券開獎日次日起3個月內。換言之，9月1日以後開獎的電腦型彩券，才能保留到12月1日再兌獎。

目前彩券中獎2000元以上應扣取20%所得稅，12月1日起免稅門檻將提高到5000元，民眾購買公益彩券或是兌領中獎獎金時，如對中2001元至5000元的獎項，在今年12月1日起兌獎，就可享有免扣20%的中獎所得稅。

很多民眾故意想等12月再兌獎，但台彩提醒，千萬要注意兌獎期限。依照規定，電腦型彩券兌獎期限為各期彩券開獎日次日起3個月內，也就是說，今年9月1日起開獎的各期電腦型彩券，如民眾對中2001元至5000元的獎項，建議可保留至12月1日起再兌獎。

至於刮刮樂，台彩表示，刮刮樂每張彩券背面都有載明兌獎截止日，目前市面上仍在販售且兌獎截止日在12月1日以後的刮刮樂產品共20期，像這20期中最早上市的是今年3月18日上市的「好運連連」、「獎金獵人」、「打地鼠」，兌獎截止日期都在12月1日以後。

此外，12月1日以後，獎金5000元以下可到各投注站、中信銀行各分行或其指定金融機構兌獎；5001元至500萬元獎項可到中信銀行各分行或其指定金融機構兌獎；超過500萬元獎項必須透過高額兌獎專線預約兌獎。

彩券刮刮樂所得稅台彩
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