藝博會可免營業稅 但所得稅優惠不能比照拍賣

2019-10-11 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ／台北即時報導



對於藝術產業的所得稅優惠，台北國稅局官員表示，目前僅限於在拍賣上的交易，解釋令沒有擴及藝術博覽會。也就是說，在拍賣上售出藝術品，個人可以用拍賣收入的6%設算所得；而在藝博會上售出，藝術家如果要設算所得，按「107年度執行業務者費用標準」，是按收入70%設算所得。

文化部和財政部日前已會商形成共識，可以給予藝博會、拍賣上的藝術品交易免徵營業稅。這是引自文化藝術獎助條例，但該條例只有給予「免徵營業稅」和「減娛樂稅」的優惠，並沒有提供所得稅的減稅優惠。

藝術品交易的所得稅優惠是引自財政部的解釋令，當時為發展國內的拍賣市場而訂定，允許拿藝術品出來拍賣的個人，「以拍賣收入按6%純益率」計算課稅所得。台北市國稅局官員表示，解釋令上講得很清楚，「個人拍賣古董及藝術品...」所以，只有在拍賣上的交易才能以6%純益率設算所得，藝博會上藝術品交易無法比照。

官員說，拍賣藝術品屬財產交易所得，是併計個人綜合所得總額申報課稅。

官員解釋，解釋令上所稱的拍賣收入是不扣手續費的，舉例說，拍賣成交價為320萬元，在售出者無法提示原始取得成本的證明文件下，以拍賣收入按6%純益率計算財產交易所得，用320萬元×6%＝19.2萬元，這19.2萬元就是拍出拍品的財交所得。「假設給拍賣公司20萬元手續費，售出者拿到的是300萬元，但用來計算的拍賣收入是拍賣總額，應用320萬元的6%計，不是用300萬的6%。」

同樣的藝術品假設是在藝博會售出，畫廊應該會開給藝術家憑證，假設藝術家實拿150萬元，就以150萬元扣除費用，按「107年度執行業務者費用標準」，書畫家費用率依30%計，150萬元×（1-30%）＝105萬元，所得是105萬元。與前者差距很大。