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香港藝術產業放心來台！財政部：藝博會、拍賣免營業稅

2019-10-11 12:46經濟日報 記者徐碧華／台北即時報導

香港藝術產業可以放心來台發展了，財政部已經發話，只要文化部審查同意，財政部配合免徵營業稅。藝博會、畫展、拍賣…不管是門票收入、還是藝術交易，主管營業稅的財政部官員表示：「只要文化部認定其有助提升國民文化水準，財政部配合免徵營業稅。」

官員特別強調，依現行規定，即日起就可以向文化部申請，適用免徵營業稅，不必等修法。相關辦法中規定，申請文件應於活動開始之一個月前提出。有廠商反映，策展一檔大型展覽，有些展品會分批、早早安排入境…「如果一個月前申請，大家覺得時間過於緊迫，可以修改辦法，讓申請時間再提前，便於廠商安排。」但其實辦法沒有限制不能於半年前申請。

官員說：「香港藝術產業想要對外拓展，環視亞洲各國，台灣稅負最低，是最好的選擇。」香港並沒有課徵營業稅，這也是為什麼這類大額的藝術品交易會選在香港。當香港藝術產業有意跨出香港，環視亞洲各國，台灣的營業稅率是最低，只有5%；日本提高到10%；新加坡是7%；中國大陸十幾趴。而經過文化部和財政部重新檢視法令，確認藝術產業有機會免徵營業稅，台灣可以提供和香港一樣的超低稅負環境。

官員表示，文化藝術獎助條例第30條規定，經認可之文化藝術事業，得減免營業稅及娛樂稅。減免辦法及標準由文化部會同財政部訂定。而兩部會早已訂定「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，辦法第2條明定，文化藝術事業從事有關之展覽、表演、映演、拍賣等文化藝術活動者，得就其文化勞務或銷售收入申請免徵營業稅或減徵娛樂稅。

官員指出幾個重點：

1、條例屬特別法，位階優於稅法，因此，依文化藝術獎助條例通過的減稅，財政部配合辦理。

2、藝博會的展覽門票、藝術品交易都屬「銷售收入」，是得申請減免稅的項目。

3、辦法中的營業稅是「免徵」，一申請通過，5%營業稅是全免。

4、需經過申請，而文化部有成立委員會審查，要符合「提升國民文化水準」的立法意旨，財政部是審查委員之一，會在審查會中表達意見。

當策展單位呼籲免營業稅時，文化部和財政部檢視相關法令，財政部官員表示，現行法令就允許申請免徵，他反問：「如果藝博會不視為文化藝術產業，不能提升文化水平，那什麼才適用？」他說：「如果過去沒有申請案例，那麼是權益睡著了。」不是賦稅上沒有照顧藝術產業。

比較有疑問的是，官員指出，故宮賣周邊商品，現在視此與文化無關，要課營業稅；那麼在藝博會、展覽中販售的周邊商品能否免徵營業稅要考量。另外，年度的藝博會可以免徵、拍賣可以免徵，那麼一年到頭都展覽、交易的畫廊是否可以免徵？是否要擴及所有畫廊，這也有待文化部考量。

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