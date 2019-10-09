未分配盈餘投資建築 二大挑戰阻礙優惠

2019-10-09 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



《產業創新條例》修法新增未分配盈餘投資優惠，財政部近日也公布子法，然而勤業眾信會計師陳惠明今（7）日指出，企業若要實際新建建物，實務上多半須採分期驗收較為可行，然而依據目前公布的條文草案，卻要面臨驗收日認定標準、投資優惠時限等二大挑戰。

產創條例於今年修法新增租稅優惠，企業若以未分配盈餘進行實質投資，投資金額可列為未分配盈餘減除項目，免加徵5%營利事業所得稅，明年5月報稅即可適用；財政部於10月2日進一步公布《公司或有限合夥事業實質投資適用未分配盈餘減除及申請退稅辦法》草案，興建建築物也屬於允許抵減的投資方式之一。

然而陳惠明指出，興建建築物成本高昂，往往需要提列好幾年盈餘才能支應，遑論實務上營利事業常常必須先以借款方式進行投資，如何善用建物分期興建規定，以爭取建物投資金額得列為多年度未分配盈餘的減項，將會是未來重要的課題。

陳惠明指出，營利事業可能會將建築物的不同區塊分期驗收，以申請不同年度未分配盈餘的投資抵減優惠，然而，目前的辦法中並未明確規定建物分期興建應如何界定，若是新建企業總部大樓，興建期間可能超過三年，且實務上多為全案完竣方能進行驗收，可能無法於合約上載明分期驗收之相關事宜，建議能放寬此類建物之投資日認定較為合理。

每個年度的未分配盈餘可於往後三年內進行投資，但這個時限也成為另一大挑戰，陳惠明表示，假設建案投資日確實發生在三年內，但部分工程款未在三年內實際支付，則建物得列為未分配盈餘減除之投資金額應如何認定，這也是個問題。

陳惠明表示，重大實質投資，實務上往往非單一年度盈餘能夠支應，譬如某公司擬以1,000萬興建廠房，並規劃以2018年度未分配盈餘支應投資，廠房也成功於2021年12月30日取得使用執照，但最後卻有400萬工程款於等到2022年才支付，這類情況也會成為第二項挑戰。