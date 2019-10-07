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圖書出版有望免稅？財政部：應訂期限、不能過度

2019-10-07 17:25經濟日報 記者程士華／台北報導

文化部擬將圖書出版業列入減免營業稅的產業，財政部今（7）日表示，若要給予租稅優惠，原則上要注意三項重點，首先是必須符合立法意旨，其次是應建立審查程序、第三則是應為免稅優惠訂定期限、不能過度給予，相關意見已在10月初回覆文化部，後續時間表尊重文化部安排。

文化部長鄭麗君今日於立法院答詢指出，為爭取圖書出版業減免營業稅，她已親自拜會財政部長蘇建榮，初步方向將由文化部建立減免營業稅的機制，並修訂《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》，相關內容已於9月初送交財政部。

財政部官員指出，減免辦法對於展覽、表演、映演、拍賣等勞務或銷售收入，訂有免徵營業稅的規定，部內確實於9月上旬收到文化部的來文，希望將圖書出版納入減免範圍，然而減免辦法是依據文化部所主管的《文化藝術獎助條例》所訂立，因此修法時間表應以文化部為主，財政部已於上周回覆初步意見。

官員表示，財政部回覆的內容主要包括三點建議，首先是若將圖書出版納入減免範圍，應限定於符合立法意旨的圖書，而不能無限制擴大。其次，應明確規範審查程序、成立審查小組，審查通過者才能夠給予圖書出版免稅資格。第三則是應訂定租稅優惠的期限，不能過度給予優惠。

官員表示，由於立法沿革不同，現行減免辦法並未針對各類文化業術事業規範租稅優惠期限，然而近來《納稅者權利保護法》上路，明訂稅法或其他法律為訂定租稅優惠，應明定實施年限並以達成合理之政策目的為限，不得過度，因此圖書出版若納入免徵營業稅，應訂定租稅優惠期限。

文化部營業稅財政部
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