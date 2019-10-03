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除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

欠稅被凍結財產 第三人擔保可解禁

2019-10-03 19:26經濟日報 記者程士華╱即時報導

台北國稅局今（3）日表示，納稅義務人若因滯欠稅款，而導致其財產遭到禁止處分，不只可以拿本人名下財產作擔保，也可提供第三人名下財產作擔保，申請塗銷禁止處分登記。

官員舉例，一位王先生日前因為因逾期未繳納106年度應納的綜合所得稅，國稅局依法將王先生名下僅有的一筆不動產禁止處分，但是王先生臨時有資金需求，急需出售這筆不動產，實際向國稅局詢問後，決定另外提供一位親友的定期存單作擔保，國稅局因而函請地政機關塗銷王先生的不動產禁止處分登記；王先生也因此順利出售該筆不動產，隨後繳清稅款並取回擔保品。

依據《稅捐稽徵法》第24條規定，欠稅人的不動產遭禁止處分後，可以提供與欠稅額度相當的財產作擔保，只要檢附申請書並取得第三人填寫的擔保具結書、擔保同意書、擔保品清單及證明文件後，也能透過第三人的財產作為擔保，申請塗銷禁止處分登記。

官員表示，最常協助個人提出擔保品的第三人，多半是當事人的親朋好友；另外由於公司組織也是獨立法人，當公司欠稅且財產不足擔保，也常常由公司負責人出面，提供財產作為擔保。

以不動產為例，官員指出，協助提供擔保不動產的第三人，不僅要填寫擔保具結書、同意書等，還要取得戶政機關出具的印鑑證明、房地產所有權狀等，帶著身分證件與欠稅人一同辦理登記，以免財產在不知情之下被用於擔保。

國稅局稅款身分證
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