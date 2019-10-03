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盈餘實質投資免稅 財部設門檻：三年內須投資達100萬

2019-10-03 18:07經濟日報 記者翁至威╱即時報導

配合《產業創新條例》修法新增未分配盈餘實質投資免加徵5%營利事業所得稅，財政部近日預告相關子法，明訂三大適用要件，包括適用年度、投資時間以及投資金額，企業盈餘發生次年起三年內，以該盈餘投資的實際支出金額須達100萬元，才能適用。

產創條例今年修正通過，除了將四大租稅優惠延長十年，也新增23條之3，企業若以未分配盈餘進行實質投資，可列為未分配盈餘減除項目，免加徵5%營所稅，希望藉此提升國內投資動能，促進企業以盈餘進行實質投資。

配合這項修法，財政部近日也預告相關子法。首先，適用年度訂為2018年未分配盈餘，也就是當2020年5月申報2018年未分配盈餘時，實質投資就可作為減除項目。

第二項適用條件則為投資時間，草案明訂企業要適用產創條例23條之3，必須在盈餘發生年度的次年起三年內，以該盈餘從事實質投資，舉例來說，若盈餘發生年度為2018年，就必須在2021年前投資。

至於投資日認定上，財政部表示，如果是購買建築物，就是以完成所有權登記日為準；若是自建，則以營建署核發使用執照日為投資日。其餘投資，如軟硬體設備、技術等，就分別以交貨日或取得日期為準。

最後財政部也明訂實際支出金額門檻，包含建築物興建過程支付各期工程款或分期支付購置建築物、設備及技術價款等各項實際支出，必須達100萬元以上。

財政部提醒，草案中也明訂「防避稅條款」，若企業申請盈餘實質投資免稅後，在三年內又將建築物、設備或技術等轉借、出租、轉售、退貨等，或是變更使用目的遭稽徵機關查獲，就必須依規定補稅並加計利息。

不過，若是因為併購而移轉，在符合企業併購法規定下，且相關設備繼續供生產或營業用途，財政部仍會認定有落實實質投資，這種情況下就無需補稅。

財政部併購
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