農漁產中盤商 留意二稅事

2019-09-27 00:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北報導



農漁產銷售公司要注意，公司若是直接向農、漁民購買貨物或勞務時，稅務上需留意兩件事，一是針對農、漁產品及副產品，應取得農民收據以列報成本或費用；另一是聘僱農民付出種植勞務時，需辦理薪資扣繳，勿以收據申報否則恐遭補稅。 農民販售自產自銷的農產品時，原則上不用課營業稅，也不用課所得稅。 本報系資料庫 分享 facebook

官員提到，依據《加值型及非加值型營業稅法》及《所得稅法》相關規定，農、漁民販售自產自銷的農、林、漁、牧產品及副產物時，原則上是不用課營業稅，也不用課所得稅；但是農漁產銷售企業若向這些個體戶採購農、林、漁、牧產品及副產物時，仍須向他們索取收據，以作為營利事業列報成本或費用的憑證。

營業稅法所認定合格的農民收據，上面應該據實載明品名、數量、金額、年月日，並經過簽章，企業要取得符合規格的收據，才能提出列帳。

官員提到，很多企業會詢問，不清楚該如何界定農民所提供的產品是否為自產自銷，申報權益可能會因而受到影響？其實只要企業端能取得合格收據，國稅局並不會苛責買方查證是否自產自銷，企業報帳時可以放心認列。

然而並不是向農民買任何項目都要拿收據，官員指出，企業若跟農民購買勞務，例如請農民修剪樹木、種植花卉等，這類的交易其實類似僱用關係，屬於薪資所得，並不符合免稅標準，農民要繳所得稅，企業端也要依所得稅法規定辦理扣繳、填報扣免繳憑單，若是誤拿收據，反而可能會被剔除補稅。