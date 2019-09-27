買家換貨 電商兩招降發票成本

2019-09-27 00:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北報導



台北國稅局昨（26）日表示，目前極為盛行的網路購物，常有業者反映開立發票及退換貨問題，其實有二招可以減少發票來回寄送的成本，第一招是直接開立雲端電子發票，第二招則是等七天鑑賞期過後，再把紙本發票寄給消費者。

官員指出，電視或網路購物型態，有別於傳統實體通路買賣業者，消費者購物時沒辦法實際確認商品，為維護其權益，《消費者保護法》第19條規定，消費者對所收受之商品不願買受時，得於收受商品後七日內，退回商品或以書面通知營業人解除買賣契約，無須說明理由及負擔任何費用或款項。

然而退換貨問題，可能會衍生來回寄送發票的成本，官員表示，省下這筆成本的作法，首先就是改開雲端電子發票，若是遇到退換貨問題，只要雲端進行操作即可，免去來回寄送發票的問題。

針對開實體紙本發票的業者，也可以採第二種作法，官員表示，財政部於2005年5月31日曾作出函釋放寬，只要營業人有明白向消費者揭示鑑賞期，就可以等到鑑賞期過後，再將發票寄給買受人。官員指出，當年主要是針對電視購物爭議，但相關規定也同樣適用近年的網路電商。

考量到這類交易當中，若遇到消費者退貨時，發票開立後常常作廢，消費者又不會主動退回統一發票收執聯，徒增買賣雙方及申報作業困擾，因此放寬規定，讓營業人可以於鑑賞期過後再寄發票給消費者。

官員表示，電視購物或網購業者，雖然可以於鑑賞期後才寄送統一發票，但還是要依法在發貨當下就開立發票，只是可以等到鑑賞期後才補寄發票。