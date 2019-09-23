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境外資金專法已14案申請 金額突破25億

2019-09-23 18:37經濟日報 記者翁至威╱即時報導

台商資金回流再傳好消息。 圖／聯合報系資料照片
台商資金回流再傳好消息。 圖／聯合報系資料照片
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台商資金回流再傳好消息！財政部中區國稅局今（23）日表示，截至目前為止透過境外資金匯回專法回台的申請案共14件，較上周增加三件，申請匯回金額已突破25億元。

中區國稅局指出，14件匯回申請案合計25億8,251萬元，目前已有三案審核通過。其中個人申請案有六件，合計金額8億8,891萬元；而企業申請案共八件，金額共16億9,360萬元。

在各轄區中，北區、中區國稅局各有五件申請，高雄、台北國稅局則分別收到兩件申請案。

中區國稅局表示，營利事業透過專法讓資金回流，幾乎都是為支應回台實質投資所需，個人匯回案件，有些是長年在香港經商的台商，打算落葉歸根，且有投資規劃，因此評估後選擇專法匯回資金。

至於台商資金回流是否與香港反送中運動有關？官員表示，每位台商匯回資金的動機不同，不過由於專法對於資金使用有所限制，選擇專法者幾乎都是打算在台實質投資。

中區國稅局表示，專法上路以來，常有民眾詢問，到底透過解釋令或專法回台，哪一項稅負較低？官員表示，個案情況不同，個人或營利事業在申請適用專法前，可自行評估適用一般所得稅制或專法的稅負效果及資金運用限制差異等，選擇最適方案。

國稅局台商外資

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