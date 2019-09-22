私菸案3方向檢討：海關監管、自主管理及通關禮遇

2019-09-22 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今年7月爆發總統專機違法走私菸品案，震驚社會。財政部表示，將從海關監管、自主管理及通關禮遇等三方向來檢討精進，包括建立保稅菸酒超量警示系統、規劃飛機用品移動管理電子化制度、研議提高自主管理業者罰則上限，並訂定禮遇通關作業程序。

立法院財政委員會明天邀請財政部就「2019年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告。

財政部表示，台北關7月接獲新北市調處情資，密報有國安特勤人員將利用華航總統出訪專機回國，趁機矇混進口未稅菸。因此，台北關與新北市調處組成聯合專案查緝小組，查獲並扣押私菸9797條，並移送新北市調處偵辦。

財政部指出，華膳空廚在總統專機出境當日向台北關申報免稅菸品使用量，但實際上未將預購的9233條裝機出口，未申報修正且未登打退庫單，逕將走私貨品移動至入境班機機邊，且106年以來4次總統專機運輸免稅菸都同樣違規，屬帳冊登載不實、違反海關緝私條例，已對華膳空廚開罰60萬元。

財政部表示，台北地檢署偵查結果，認為華膳空廚並無將菸品由「國外」運輸「進入」我國領土的行為，未犯輸入私菸罪，將由主管機關桃園市政府財政局審認是否構成菸酒管理法運輸私行為。

相關走私涉案人，財政部表示，檢察官將部分涉案人以違反貪汙治罪條例及稅捐稽徵法起訴，將依刑事優先原則，行政罰暫緩處理。檢察官不起訴、緩起訴及其他未涉刑責的人員，台北關正辦理後續行政裁罰。

為避免私菸案再度發生，財政部表示，已建立保稅菸酒超量警示系統，強化事前管控，如有異常將通知監管海關及巡緝關員注意查察，並視情況准駁及監視裝機。另外，關務署擬修法，規範航空運輸業者國際航班用品的裝機及下機都要電子化傳輸貨名、用途及數量等明細資料給海關，以掌握貨物流向。

財政部表示，目前關稅法修法草案規定自主管理業罰責為6千元以上、3萬元以下，將研議提高上限，強化業者法令遵行義務。

此外，關務署也邀集各相關單位，檢討通關禮遇制度，未來對於不具國賓禮遇資格的訪團隨員行李物品，除涉及國安機敏事宜外，均依規定要進行查驗通關。符合禮遇資格者，准由專人代予辦理查驗及提領查驗後通關。