稅單「送達」卻沒到納稅人手上 要求滯納金合理嗎？

2019-09-21 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



張先生帶家人出國旅遊，出國期間，國稅局寄來補稅單沒人簽收，稅單被寄存在郵局。張先生回國後沒注意到要去郵局領件，不久收到欠稅單，要求額外繳交15%的滯納金。這樣的例子不時發生，稅捐稽徵法修正草案雖降低滯納金，但並未修改「送達」規定或做法，類似爭議未來可能還會發生。

北區國稅局鼓山稽徵所碰到一件行政訴訟案，補稅單送到納稅人的戶籍所在地，但納稅人不住那裡，因此沒拿到補稅通知，只是「送達」程序仍算完成，納稅人同樣面臨繳滯納金的困擾。

滯納金是對延遲繳交稅款的處罰。依規定，自稅款繳納期限屆滿次日起，按滯納日數加徵，每逾兩天加徵1%，最高加徵15%。假設稅單上的應繳稅款是1萬元，逾期一個月才繳，滯納金是1,500元。財政部將提稅捐稽徵法修正草案，草案將每逾二日改為每逾三日最高加徵10%，同樣的狀況在修法後，滯納金將降為1,000元。

在繳稅期限內繳稅，就可以避免被加徵滯納金。但大部分滯納金爭議案件，都是出現在「送達」上。稅捐機關完成「送達」法定程序，但納稅人實際上沒收到稅單。

張先生有一張105年度個人綜合所得稅綜補徵稅額核定稅額繳款書。他向國稅局抗議沒有收到補稅單，就直接收到行政執行機關欠稅傳繳通知書，還要加徵滯納金。國稅局詢問後才知道，補稅單是透過郵局寄送，送到家時他出國沒人簽收。

現在通訊發達，難道不能透過手機或電子郵件傳送補稅單訊息？台北國稅局官員表示，現在稅單都是透過郵局寄送，郵務人員遞送繳納稅捐文書（稅單）時，如應送達對象或合法的代收人不在、無人收取，郵務人員會將稅單寄存在郵局，自寄存日起即生合法送達效力。行政程序法這麼規定，稅捐機關依法處理。

至於手機或電子郵件輔助傳送補稅訊息，官員說，涉及人力和成本，不是國稅局可以處理的。

台北國稅局以張先生例子作為宣導個案，提醒民眾除了郵局的領件通知，住家門上也會黏貼送達通知書。國稅局官員表示，張先生如果早點向國稅局說明理由申請展期，國稅局會重新補發稅單，張先生就可以免除滯納金。