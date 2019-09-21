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財政部要重罰逃漏稅 立委關心配套和執行

2019-09-21 11:52聯合報 記者張文馨╱即時報導

財政部打算修法重罰逃漏稅，目前研擬的版本中，針對情節重大，最重罰一億元罰金，處10年以下有期徒刑。對此，國民黨立委曾銘宗指出，現有條文罰則固然輕，有加重的空間；但實務上來說，動用該條文進行懲罰的次數很少，關鍵應在「財政部如何落實執行」。民進黨立委江永昌也質疑，難道加重就能收到杜絕非法的效果，財政部還要進一步說明。

曾銘宗指出，現行規範逃漏稅最重處五年以下有期徒刑，或併科六萬元以下罰金。實務上很少有案例適用這條，通常都是透過協商機制，由納稅義務人和稅捐機關協商定額，罰錢了事。他認為，現行法令罰則過低，可以考量提高，但同時要如何落實執行，是更大的問題。

江永昌認為，針對稅賦稽徵，加重處罰的目的應該不是政府要賺錢，實際上應該是讓稅制更優化，民眾才會感覺這樣的稅制設計符合公平正義。條文一口氣加重很多，固然立刻帶來很大壓力，但是否能收到民眾就不逃漏稅的效果，還需要評估。

江永昌說，在民眾眼裡，有時候會認為政府追稅力道過大，會讓民眾無所適從。民眾也會認為，有錢人、有能力的懂得規避課稅，政府還不見得查得到，這部分，政府也不可能以逃漏稅去處罰他們，對一般民眾來說，無論怎麼樣減輕稅負，還是覺得沈重負擔，這就是社會觀感。

逃漏稅財政部曾銘宗

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