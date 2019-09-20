新北營業用車輛下期使用牌照稅 10月起開徵

2019-09-20 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府稅捐稽徵處今（20）日表示，今年下期營業用車輛使用牌照稅將於10月1日至10月31日開徵。

新北市稅捐稽徵處說，若逾期繳納使用牌照稅，每逾二日，會按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至15%；逾30日仍未繳納者，除加徵15%滯納金外，還會移送法務部行政執行署強制執行。

此外，未於12月31日前繳清108年使用牌照稅者，若於2020年1月1日後查獲使用公共道路（含行駛、停放），須處以應納稅額一倍以下之罰鍰，免再加徵滯納金。

不過，新北市稅捐稽徵處表示，稅額在2萬元以下者，可至四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）使用工商憑證或輸入統一編號及車號，透過多媒體資訊機（ibon、FamiPort、Life-ET、OK．go）列印繳納單後，直接至便利商店櫃檯繳納；此外，亦可利用工商憑證或統一編號加車號登入地方稅網路申報作業網站，線上繳稅。

為方便民眾繳納稅款，提供多元繳稅管道，除已辦妥約定轉帳繳納者，應於10月31日前在約定帳戶內預留足夠存款，以備提兌外；其餘可持繳款書到代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或即期票據繳納，稅額在2萬元以下者，還可到四大超商櫃檯以現金繳納，或以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶等方式轉帳繳稅。

新北市稅捐稽徵處說明，使用牌照稅繳款書已於9月中旬寄出，如有遺失或未收到稅單情形，可於開徵期間向全國各地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃檯申請補發。