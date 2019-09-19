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中區國稅局綜所稅抽獎活動 9月23日公告中獎名單

2019-09-19 11:50聯合報 記者許玉娟╱即時報導

財政部中區國稅局鼓勵誠實開立統一發票及使用電子發票，昨舉辦績優營業人表揚暨107年度綜合所得稅抽獎活動，頭獎獨得現金58,888元，中獎名單9月23日前公告，民眾可上活動官網(https://www.ntbca.gov.tw)查詢。

中區國稅局局長宋秀玲說，財政部為感謝並肯定績優營業人，今年有別於往年個別表揚方式，採公開領獎統一表揚，並訂製「雙龍呈祥圓融如意」琉璃藝品，祝賀獲獎人事業蒸蒸日上、財源廣進。

她表示，獲獎營業人自核定日起3年內，享有多項獎勵優惠。包含稽徵機關得設置專櫃受理其營業稅申報事宜。指定專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題。由稽徵機關主動提供新頒賦稅釋令、法規修正、各項稅務訊息等，及邀請參加租稅宣導活動。如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者，予以書面審核。除經檢舉或涉嫌違章逃漏稅情事外，免列入營業稅選案查核對象等。

中區國稅局指出，營業人誠實開立統一發票及使用電子發票，不但可落實內部管理機制及健全財務制度，更可享受多項租稅獎勵優惠，一舉數得。

本次抽獎活動分為「憑證報稅現金獎」410名，頭獎獨得現金58,888元，「行動支付繳稅專屬獎」304名，獎項有禾聯50吋4K智慧型電視、Apple 9.7吋128G平板電腦及超商電子禮券等，得獎人須於108年10月4日前領獎，逾期視同放棄。

績優營業人表揚暨107年度綜合所得稅抽獎活動昨在中區國稅局台中分局舉辦。圖/主辦...
績優營業人表揚暨107年度綜合所得稅抽獎活動昨在中區國稅局台中分局舉辦。圖/主辦單位提供
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中區國稅局局長宋秀玲祝賀獲獎人事業蒸蒸日上、財源廣進。圖/主辦單位提供
中區國稅局局長宋秀玲祝賀獲獎人事業蒸蒸日上、財源廣進。圖/主辦單位提供
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