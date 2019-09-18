7-8月發票兌中四獎 12月才會自動入帳

2019-09-18 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



財政部今（18）日召開記者會提醒，7-8月期統一發票四獎中獎人，若太早領獎恐怕多繳800元稅金，若已在電子發票整合服務平台設定中獎自動轉帳，財政部將主動延後至12月1日入帳。

財政部日前修正《各類所得扣繳率標準》，提高公益彩券、運動彩券及統一發票等各類政府獎票的扣繳門檻，從現行2,000元提高至5,000元，5,000元以下獎項不必扣繳20%所得稅，新制預定12月1日上路。

過去統一發票只有五獎（1,000元）跟六獎（200元）免辦扣繳，其餘獎項都要扣繳20%所得稅；免稅門檻調高至5000元後，四獎也納入免稅範圍，獎金4,000元可以現省稅金800元。

7-8月期統一發票將於9月25日開獎，領獎期間是10月6日到明年1月5日，剛好橫跨新舊扣繳制度，因此若民眾兌中四獎，在11月30日前領獎，會因應舊制被扣下800元稅金；等到12月1日以後再領獎，反而可以領到完整4,000元獎項。

財政部官員提醒，為避免民眾兌中四獎後，過早領取發票將多繳800元稅金，財政部會在四大超商、全聯及美聯社等兌獎據點進行宣導，提醒12月1日之後兌領四獎，才能領到完整獎金。

民眾若已在財政部所屬「電子發票整合服務平台」註冊，並設定發票中獎自動轉帳，系統也會自動幫兌中四獎的民眾調整，延後至12月1日才正式入帳，不過若是民眾真的有急用，亦可申請提早領取。