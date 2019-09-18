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設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部表示，今年12月1日起發票獎金課稅門檻將由2000元提高到5000元，下周...
財政部表示，今年12月1日起發票獎金課稅門檻將由2000元提高到5000元，下周（9月25日）開獎的7、8月期發票將率先適用。 報系資料照／記者徐力剛攝影
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財政部表示，今年12月1日起發票獎金課稅門檻將由2000元提高到5000元，下周（9月25日）開獎的7、8月期發票將率先適用，獎金4千元的四獎可免800元稅款。已至「電子發票整合服務平台」設定獎金自動匯入帳戶的民眾，本期若幸運對中四獎，系統將自動遞延至12月1日才匯入獎金，幫民眾省800元稅金。

針對沒有設定自動將中獎獎金匯入指定帳戶的民眾，財政部提醒，記得中四獎要延後到12月1日之後再領獎，若透過財政部統一發票兌獎APP兌獎，也要記得要等到12月1日以後再按「領獎」鍵，就不會被扣800元稅金，千萬不要太心急。

為避免民眾中獎太開心，馬上在APP上按了「領獎」鍵或衝去超商兌獎，財政部官員表示，將在超商等各大實體通路及APP中設置「警語」，提醒民眾「再等一等」，12月1日再領獎。

本期發票整合平台寄出中獎通知時，也會提醒幸運中四獎的民眾新課稅規定，告知12月1日才會把中獎獎金匯入，幫民眾省800元稅金。

公益彩券及運動彩券同樣屬於政府辦理的獎券，課稅門檻也提高。財政部官員表示，會要求彩券兌領銀行特別注意，提醒中獎人獎金在2000元到5000元之間要延到12月1日再領，才可以省稅金。

將手機條碼、悠遊卡等發票載具至「電子發票整合服務平台」註冊歸戶，並設定中獎獎金自動匯入指定帳戶，就可至平台查詢自己的消費明細，若幸運中獎則平台會自動以E-mail及簡訊通知，並將中獎金額直接匯入消費者註冊時的帳戶，方便又省時。

財政部彩券APP

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