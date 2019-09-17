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7-8月發票兌獎注意！急著領現虧800元

2019-09-17 20:55經濟日報 記者程士華╱即時報導

7-8月期統一發票中獎人要注意，若幸運兌中四獎（4,000元），等到12月1日之...
7-8月期統一發票中獎人要注意，若幸運兌中四獎（4,000元），等到12月1日之後再領獎，可以現省800元稅金。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
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統一發票免稅門檻從今年12月起提高，財政部今（17）日在官方臉書（Facebook）發文提醒，7-8月期統一發票中獎人要注意，若幸運兌中四獎（4,000元），等到12月1日之後再領獎，可以現省800元稅金。

財政部日前修正《各類所得扣繳率標準》，提高公益彩券、運動彩券及統一發票等各類政府獎票的扣繳門檻，從現行2,000元提高至5,000元，5,000元以下獎項不必扣繳20%所得稅，新制預定12月1日上路。

過去統一發票只有五獎（1,000元）跟六獎（200元）免辦扣繳，其餘獎項都要扣繳20%所得稅；免稅門檻調高至5000元後，四獎也納入免稅範圍，4,000元現省稅金800元。

7-8月期統一發票將於9月25日開獎，領獎期間是10月6日到明年1月5日，剛好橫跨新舊扣繳制度，因此若民眾兌中四獎，在11月30日前領獎，會因應舊制被扣下800元稅金；等到12月1日以後再領獎，反而可以領到完整4,000元獎項。

官員表示，未來公益彩券中獎人也會受惠，譬如威力彩六獎獎金800元、五獎獎金4,000元，也同樣因為扣繳門檻提高至5,000元，未來五獎中獎人可以少繳800元稅金。

統一發票彩券

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