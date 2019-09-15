給石虎一個安心的家！ 國產署將釋地做保育

2019-09-15 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



國有地挺石虎！財政部國產署署長曾國基表示，為了協助保育台灣特有的珍稀物種石虎，國產署已與林務局展開合作，針對石虎分布熱點與國有土地交叉比對，今年年底前將可篩選出適合保育石虎的國有地，交由林務局專業評估，並依據土地使用現況提供石虎一個安全的家，讓石虎可以在當地安心成長、繁殖。

曾國基表示，石虎是台灣特有的保育種，也是珍貴稀有物種，主要分布在苗栗、南投、台中等淺山地區，與人類活動區域重疊，因此常看到石虎因為覓食或其他原因遇到路殺，或石虎跑去覓食人類所豢養的家畜等情形。

為了讓珍貴的石虎可以有個安心的家，曾國基表示，國產署協請林務局提供歷年調查中，石虎頻繁出現地區的位置及座標，以此與國有土地相互比對，找出適合用來保育石虎的土地，讓石虎可以安心成長、繁殖。

曾國基表示，目前國產署正在蒐集資料及整理地契階段，整理好後會交由林務局協商，他強調，國有地除了用來活化以外，自然保育、公共利益也是重要的使用原則，對於保育石虎用地，「能盡量提供，就盡量提供。」

曾國基表示，若篩選出來的土地為閒置國有地，將會開放給保育團體進行認養；若國有地已租出，國產署會在不影響承租人權益下，結合林務局保育獎勵措施，鼓勵友善耕作。