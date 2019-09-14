廢印花稅替代財源在哪？ 學者：恐違財政紀律

2019-09-14 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



印花稅將廢除，學者質疑行政院未交代替代財源的錢從哪裡來。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

減稅容易加稅難，政府因找不到替代財源，多年來印花稅想廢不敢廢。今年五月行政院長蘇貞昌應工商團體的要求指示廢稅，並迅速經院會通過，以中央編列預算、全民埋單的方式當作「替代財源」，還當作政績大肆宣傳，因此被質疑是選前大撒幣。政大財政系教授陳國樑指出，預算編列只是行政程序，還是沒說清楚廢稅的替代財源「錢從哪裡來」，恐違財政紀律法。

財政紀律法規定，中央政府各級機關所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金的來源。陳國樑說，編列預算若可做為替代財源，則未來任何減廢稅案都不用規畫替代財源；即使稅收會成長，但支出也會增加，既有財源之外才是新增財源，若違背財政紀律法應依法移送監察院彈劾或糾舉。

財政紀律法提案立委曾銘宗痛批，政院此舉根本是曲解財政紀律法、違背立法目的。若在立院強行通過廢稅，不排除將此案送監察院。

民國七十五年施行現制營業稅，即停止隨發票課徵的印花稅，排除重複課稅的問題，但仍是交易的成本。經數次修法，印花稅課稅範圍大幅縮小，目前只對銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據及典賣、讓受及分割不動產契據等四種憑證課徵印花稅，但仍是地方重要又穩定的財源。

九十一年財改會建議調升營業稅作為廢除印花稅替代財源，九十八年賦改會則建議開徵能源稅來改良印花稅，但都因為加稅太難而不了了之。如今，稅沒有加、財源仍無著落，政院仍執意廢除印花稅。

「希望印花稅的廢止不要成為政治上的祭品」，中華經濟研究院諮詢委員孫克難指出，目前英、法、美、日、星、澳、陸、港等仍徵印花稅，我國印花稅不能不明不白走入歷史，若課徵印花稅的社會淨效益為負數，也就是得不償失，廢稅才有立論基礎。

孫克難說，印花稅開辦初期被認為稅率輕、手續簡、成本低，如今是否已不合時宜？部分交易課印花稅也要課營業稅，被認為有重複課稅疑慮，但廢稅後是否有交易變成兩個稅都不用課？政府應該慎重評估。

曾銘宗表示，財政紀律法的立法目的是要健全中央及地方政府財政，減少舉債。截至今年七月底止，不計前瞻等特別預算，中央政府負債五點五兆，地方政府負債九千多億元，合計負債高達六點四兆，「中華民國根本沒有能耐廢除任何一個稅目」。

立委賴士葆表示，廢印花稅對經常買賣不動產的投資客、建商等受益最大，財政部不要舉發票中獎一萬元可免繳四○元印花稅這種案例，因為大獎多數採用匯款根本不用繳印花稅，反而該說清楚究竟印花稅都是誰在繳，誰繳的最多。