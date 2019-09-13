怎麼申請適用長照扣除額？居家照顧者急了

2019-09-13 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



《所得稅法》修正草案確定增列長照扣除額，並確定排富。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 誰可以適用長照特別扣除額？財政部官員指出，從寬還是從嚴？由衛福部決定，衛福部會公告相關適用規定。不過，官員打包票：「凡家裏聘雇外籍看護工者，一定符合資格。」而且，年底前取得資格認定，就可以適用全年12萬元，並不是12月取得認定，只給一個月1萬元。

所得稅法修正案今年7月24日經總統公布，增訂長期照顧特別扣除額，每人每年定額12萬元，追溯自今年元旦起適用，明年5月申報綜合所得稅即可列報。問題是，到目前為止，納稅人並不知道該準備什麼？如何取得資格認定？即便詢問國稅局也得不到答案，只知道不需要收集發票、收據等成本認證。

由家人自己在家照顧行動不便老人的家庭確實有些不安，所得稅法最終雖然沒有排除家人照顧的形態，但是財政部最近提供的適用長照扣除額預估人數是29萬人，似乎沒有把家人自己照顧的部分計算在內。根據勞動部截止7月底的資料，在台的外籍看護工有25萬6243人；而衛福部至6月的統計，住進安養機構者有4萬9878人，兩者合計已超過30萬人，已經超過財政部的預估人數。

財政部官員說，誰可以適用長照扣除額，該怎麼取得資格，不是財政部決定的，是衛福部。所得稅法規定，「符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者」可以列報，主管機關是衛福部。「財政部已經和衛福部開過會，衛福部應該很快就會公告了。」

這麼久了還不公布，如果到12月才申請到適用資格，豈不吃虧了？財政部官員打包票：「不會，只要有資格，不管是今年的什麼時候申請到，都可以適用一年12萬元的扣除額，長照扣除額採曆年制，不是照期間算的。」早已符合資格的，適用12萬扣除額，第4季才申請到的，也是給12萬元。

又有納稅人問：申請用到政府長照資源，就符合資格了嗎？還有納稅人問：上半年申請到長照資源，三個月後評估，病人好轉，不符資格了，這樣可以列報長照扣除額？

財政部官員指出，根據開會結論，他只能回答，只要聘雇外籍看護工者，就符合資格，因為申請外勞的門檻高，而且是經過審查的。其他問題，他就無法答覆了，從寬或從嚴？看衛福部怎麼定。

國稅局提醒，長照扣除額是有排富條款的，符合以下三條件之一的申報戶不適用：