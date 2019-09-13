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長照扣除額是基本生活所需嗎？財政部說是

2019-09-13 12:27經濟日報 記者徐碧華╱即時報導

財政部認定屬「基本生活所需」，因此將長照扣除額列入綜合所得稅中的基本生活費比較基...
財政部認定屬「基本生活所需」，因此將長照扣除額列入綜合所得稅中的基本生活費比較基礎。 圖／聯合報系資料照片
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長照特別扣除額是基本生活所需嗎？還是額外的？財政部認定屬「基本生活所需」，因此，將長照扣除額列入綜合所得稅中的基本生活費比較基礎。比較基礎擴大了，適用長照扣除額的家庭不易產生基本生活費差額。

108年度的每人基本生活費將調為17萬5,000元，財政部預定年底公告，明年申報綜合所得稅時適用，比107年度多4,000元。「基本生活費的總數」減除「比較基礎合計數」的差額，如果是正值，該差額可以作為綜合所得總額的減項。但如前所述，比較基礎也擴大了。

今年適用的基本生活費總數＝17.5萬元×申報戶中的人數，包括納稅者本人、配偶及受扶養親屬。

基本生活費比較基礎合計數＝免稅額＋標準或列舉扣除額＋幼兒學前＋教育學費＋儲蓄投資＋身心障礙＋長照特別扣除額。這個公式新增長照扣除額這一項。

為什麼把長照扣除額納入比較基礎？財政部官員說，是依納稅者權利保護法施行細則的規定和學者的見解。納保法施行細則第3條規定，除了財產交易損失及薪資所得這兩項特別扣除額外，其餘的免稅額和扣除額都納入比較基礎，長照扣除額不是除外項目。

官員說，財產交易損失是盈虧互抵的概念，薪資扣除額是薪資收入的成本，兩者與基本生活費無關，財政部訂定施行細則時請教學界意見，學者們主張把該兩項除外。而長照扣除額與身心障礙扣除額性質相近，學者認為身障扣除額也屬於基本保障，新加入的長照也是同樣的概念。

如果身障和長照扣除額不列入基本生活費的比較基礎，官員說，會有重複扣除的問題。

長照扣除額列入比較基礎會有什麼影響？以例子來試算看看。108年度的各項扣免額已經公告，一個三口之家，甲君是家庭的經濟主力，老婆在家照顧80多歲的婆婆和公公，小孩都長大了，不在同一個申報戶。假設婆婆取得長照扣除額列報資格。

基本生活費總額是70萬元，即17.5萬元×4人。

基本生活費比較基礎合計數是81萬元，即免稅額44萬元（8.8萬元×2＋13.2萬×2）+標準扣除額24萬元（有配偶）+幼兒學前扣除額0元＋教育扣除額0元+儲蓄投資扣除額1萬元＋身心障礙扣除額0元＋長照扣除額12萬元。

如果長照扣除額不納入比較基礎，70萬元基本生活費總額比比較基礎合計數多1萬元，甲君還有1萬元的基本生活費差額可以列扣。比較基礎多了長照一項後，合計數高過基本生活費總額，就沒有差額可以列扣了。

長照免稅額
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