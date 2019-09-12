受遺贈自住房地符條件 出售時房地稅可自選新、舊制

2019-09-12 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部近日發布最新解釋令，因受「遺贈」取得的房地，可比照因繼承取得的房地，在符合規定期間取得且符合自住條件時，可自行選擇採房地合一新制或按舊制課稅。

房地合一實價課稅實施後，2016年起交易房地，需視不動產取得時點決定是否適用房地合一新制。依規定，2014年1月2日後取得，且持有時間在兩年以內，或2016年1月1日後取得的房地，都應該依新制課稅；其餘情況原則上按舊制課稅。

財政部曾在2015年發布解釋令，前述時點的取得方式若為「繼承」，且被繼承人是在房地合一新制上路前取得房地，由於繼承時點、原因通常為不可抗力因素，因此財政部同意，若交易房地符合自住條件，納稅人可自行選擇採舊制或新制。

不過實務上曾發生案例，民眾生前透過遺囑將房地「遺贈」給姪子自住，姪子取得時點在2016年後，後續賣出房地時，經試算認為採舊制較為划算，原以為可爰用前述解釋令選擇舊制，卻因為在法令上，遺贈與繼承定義不同，而只能按新制課稅。

財政部認為，無論是遺贈或繼承，其取得時點、原因皆不可控，因此近日發布解釋令，讓遺贈取得案件也可比照繼承案件辦理。

也就是說，交易自住房地受遺贈取得時點在2014年1月2日至2015年12月31日間，且個人與遺贈人持有期間合計在兩年內；或受遺贈取得時點在2016年元旦以後，且遺贈人是在房地合一新制上路前取得，都可自行選擇要依新制或舊制。

會計師表示，交易房地時，要用新制或舊制比較划算，必須視個案而定，不過如果是自住房屋，採新制可享有400萬元免稅額，可能會較舊制來得有利。

會計師提醒，新舊制課稅方式不同，若應依舊制課稅，必須課徵財產交易所得稅，在每年5月報稅時，併入綜合所得額課稅；若採用新制，則必須在所有權移轉登記次日起30日內申報。