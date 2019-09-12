農地信託登記在他人名下 不能免徵遺產稅

2019-09-12 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



財政部南區國稅局碰到兩件無法適用農地農用免遺產稅的案子，兩個案子都是被繼承人死亡時，其所有的農地登記在受託人名下。官員說：「必須同時具備三要件才能免稅，包括繼承時農地所有權登記在被繼承人名下、作農業使用、以及由繼承人承受。」

第一個案子比較單純，被繼承人年紀大了，無法管理名下農地，所以把名下農地信託出去，託人照管。信託時，名下農地轉登記在受託人名下。

不料，被繼承人在信託期間內過世了，官員指出：「在被繼承人過世的那一個時點，農地還登記在受託人名下，不在被繼承人名下。」

繼承人申報遺產稅時，同意農地繼續做農業使用，要申請農用的農地免計入遺產課稅。被南區國稅局駁回，官員說：「因為農地不在被繼承人名下。」遺產的財產標的是「信託利益之權利」，而不是農地本身，就因為遺產是權利而不是農地，國稅局否准認列農地扣除額。

該信託權利的價值仍依農地的土地公告現值計，價值1,350萬元，以適用稅率10%計，繼承人要多繳135萬元的遺產稅。

另一個案子比較戲劇性。女兒拿媽媽名下的農地去抵押貸款，其他女兒對此不滿，於是大女兒出錢把貸款還了，為保全財產、避免同樣的事再次發生，媽媽把名下的農地信託給大女兒，農地轉登記到大女兒名下。這麼一來，除非大女兒同意，媽媽的農地不可能再被拿去抵押借錢。

信託期滿後，媽媽並沒有去辦理「塗銷信託登記」，農地一直登記在大女兒名下。媽媽過世了，辦理遺產稅申報。女兒們主張農地農用的免遺產稅優惠，被國稅局駁回。女兒們不服，申請復查，認為信託早已屆滿，信託關係已不存在，只是沒有去辦理塗銷而已。

國稅局認為，就因為農地未登記在媽媽名下，媽媽所遺的是「請求權」，是向大女兒請求返還農地的權利，而不是農地。女兒們的行政救濟沒有成功。

該請求權的價值仍依農地的土地公告現值計算，高達2,000多萬元，亦即女兒們要多繳200多萬元的遺產稅。

南區國稅局官員指出，類似的案件不時會出現，規畫適用農地農用免遺產稅時，除了維持農用的五年列管規定外，還要注意農地所有權登記的問題。