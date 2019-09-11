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名家觀點／公司治理…從選對獨董開始

2019-09-11 00:16經濟日報 陳清祥

近年來上市櫃公司頻頻爆發弊案，讓外界關注獨立董事角色，甚至有人質疑獨董無法發揮監督職責。2019年5月立委曾提議推動，獨董必須取得證照的機制。

今年8月，立法院法制局提出「獨立董事應否具備證照資格之研析」報告，研究認為，獨董執行業務成功與否，取決於本身立場和態度、公司制度、與企業文化等因素，因此「似無須增列獨董證照規定」。報告結論主要基於下列四大理由：（一）獨董的獨立性無法以證照檢驗，（二）擔任獨董需要長期累積之實務能力，不是由證照考試所能測驗出來，（三）基於公司不同需求考量，而指派獨董人選，不易以具備證照形式規範，以及（四）獨董執行業務得請專家協助，本身立場與態度的重要更勝於證照等因素。

時代演變迅速，公司營運變化大，身為董事宜有廣泛的涉獵領域，公司治理專業可能涵蓋金融、會計、法律、資訊等技術面考量，還有產業角度的思維，獨董要兼顧多元性，不同董事可能具備不同專業，若以證照設計考試科目恐難周全。

在該研究報告的結論下，加上英、美、香港及新加坡等都未要求獨董應具備證照資格，上述爭議暫時畫下句點。

筆者認為，獨董能否發揮職能，最關鍵問題在董事選任，須倚賴公司真心認同公司治理，提名委員會或董事長費心去找到具備品德及能力，「對」的高素質獨董，形式與實質都真正獨立；以及就任前後再透過落實進修來強化及精進董事的知識和能力。

依照上市櫃公司董監進修推行要點，新任者就任當年度至少要進修12小時，續任者每年至少六小時。進修範圍宜考量個別董監之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程；或是內部控制制度、財務報告責任相關課程。

新設公司治理主管的職權中包括「協助董監事就任及持續進修」。由於不同董事具有的專業背景、專業技能及產業經驗等各不相同，建議公司治理主管或董事會祕書應在董事就任前，協助他們了解董事的角色與責任、提升專業知識與法律素養、培養優異特質與決斷能力、加強經驗交流與切磋互動，提供必要資源以精進董事的知識與能力。且法令（12小時或六小時）只是最低要求，宜視個別狀況妥適安排。

另外，就任後建議宜對公司現在及未來可能面對的重要議題，安排專家量身打造到公司為董事授課，同時安排管理團隊及相關專業經理人一起研修。針對公司迫切的關鍵議題，詳加討論現況及研擬未來行動計畫，讓進修具體有效落實，而非僅為學分而形式上完成進修。

（作者是中華公司治理協會副理事長）

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