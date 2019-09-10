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房客領補助 房東月享萬元免稅額

2019-09-10 19:00經濟日報 記者程士華╱即時報導

內政部9月最新推出針對單身、新婚及育兒家庭的租屋補貼政策，南區國稅局今（10）日提醒各位房東，只要房客領有政府補助，房東就能夠享有每屋每月最高10,000元綜所稅免稅額，等於每屋每年可以享12萬元房租收入免稅。

屏東分局官員指出，依據2017年最新修正的《住宅法》第15條，只要房客領有政府補貼，不論是來自中央或地方政府、補貼額度多少，對房東而言，每屋每月在10,000元以內部分，可以免納綜合所得稅。

官員說，像是內政府最新推動的單身租屋補貼，即便房客只是領有幾千元補貼，房東都可以因此享有最高10,000元免稅優惠，假設那間房租給房客每月房租15,000元，就只有5,000元屬於應稅收入，而且還能再減除必要費用，5,000元當中只有不到六成需要課稅。

不過官員也提醒，《住宅法》當中所定義的「每屋」，指的是戶政機關所編釘的每個門牌，因此國稅局是以門牌數量來認定，即便把同一戶透天厝分隔成三間房出租，依然只能享每屋每月1萬元額度免稅。

國稅局提醒房東們，隔年申報綜合所得稅時，應檢附租賃契約書、承租人租金補貼核定函、必要費用相關單據等，提供相關資料給國稅局，就能減少後續退、補稅問題，官員表示，尤其對於非都會地區，許多房租收入都有機會落在免稅標準內，建議放心收租並申報，讓租金補貼與節稅政策創造雙贏。

免稅額房東房租
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