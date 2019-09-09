2000萬幫小孩買保單 省了贈與稅、小心遺產稅加倍

2019-09-09 13:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



父母幫小孩買的保險，是理財還是遺產？財政部表示，不少高資產族群以父母名義買保單幫小孩做理財規劃，但長輩過世，小孩繼承保單，漏報遺產因此被罰款，雖然省了贈與稅，但遺產稅加罰款得付出加倍代價。

財政部台北國稅局表示，父母為子女投保，常以自己為要保人，子女為被保險人，尤其高資產人士更經常以高額保單幫子女規劃理財；小孩以為自己是被保險人，這張保單就是自己的，其實因為要保人是父母，這張保單是爸媽的財產。

有一位60多歲男性，2014年7月間以自己為要保人，幫兒子向保險公司簽約購買一張高額保單；但這位爸爸在2018年4月間死亡，遺留財產約1000萬元 ，繼承人申報遺產1000萬元，唯獨漏掉這筆當時保單價值準備金2000萬元的高額保單，被眼尖的稅務人員發現了，兒子辯稱不知道保單算是遺產的一部分。

國稅局核定繼承人短漏報遺產稅2000萬元，不但需要補徵漏稅金額200萬元 ，還處以本稅0.8倍的罰鍰，160萬元，總計補稅加罰鍰360萬元。

台北國稅局表示，依據保險法第3條規定，要保人係指對保險標的具有保險利益，向保險人申請訂立保險契約，並負有交付保險費義務之人。被繼承人如以自己為要保人，繼承人或其他家屬為被保險人，其所投保的人壽保險，在被繼承人死亡時，因保單未到期，其保單價值歸屬要保人所有，應列入其遺產總額申報。

如果父母出錢幫子女投保時，以子女為要保人，須繳納贈與稅，以本案2000萬元保單，扣除220萬元免稅，得繳178萬元贈與稅。這位父親省了178萬元贈與稅，以自己擔任要保人，結果保單變成遺產，最後不但要補繳200萬遺產稅還被罰了160萬元，省稅不成還多付出一倍的代價。

保險是國人最愛的理財工具之一，父母幫子女投保也合情合理，但沒有人能掌握自己的生命長短，以本案來說，父親才60多歲就過世，是始料未及。台北國稅局表示，只能呼籲納稅義務人辦理遺產稅申報時，應詳加確認以被繼承人為要保所有保單價值，須併入遺產稅申報，以免因短漏報遺產而遭補稅處罰。