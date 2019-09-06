房屋稅礙市？蘇建榮：建商找我調、柯市長也問

2019-09-06 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



財政部長蘇建榮今（6）日於台大社科院演講時表示，地方政府對於財產稅的把關要努力，並描述2014年他出任台北市財政局長時，因為房價上修、稅收提高而收到許多建商壓力，當時市長柯文哲也問他「這個能不能調？」但他仍堅持「沒辦法，就是沒辦法。」

劉大中教育文化基金會今日邀請蘇建榮針對稅改議題演講，蘇建榮表示，稅收結構調整必須調整，目前所得稅占總稅收比重約莫五成，相對而言財產稅、消費稅占比較低，應思考是否有可能調整。

蘇建榮於Q＆A階段又進一步舉例，像財產稅就是地方政府重要財源，譬如房屋稅即授權地方政府可以針對「非自住」型態訂定較高稅率，以台北市為例就稅率就可以調到3.6%。

隨後又提到他擔任柯市府旗下財政局長的經驗，在2014年柯市府上任時，剛好面臨一波房屋現值評定，蘇建榮說，當年財政部推動財政健全方案，要求地方政府提高對財產的評價，當年台北市的房屋評定現值整體增加2.6倍。

蘇建榮說，「台北市因為豪宅稅、房屋評定現值一下增加那麼多，所以很多建商要來找我說，這個能不能夠調？我說沒辦法」因為房屋現值評定是每三年一次，2014年調過，下一次就要2017年；蘇建榮還說，當時柯文哲也問他「你能不能調？」他回覆「沒辦法，就是沒辦法。」

蘇建榮表示，財產稅是地方政府主要財源，因此特別是針對財產評定，可以多思考、多努力，像2014年財政健全方案，讓台北市房屋評定現值增加2.6倍，其它縣市也跟著增加，「但是最近這幾年好像又下來了，選舉的因素。」